Tamara Falcó, la invitada más elegante con el mono Bardot (rebajado) que no pasará de moda

Tamara Falcó volvió a perfilarse como la gran protagonista en términos de estilo anoche en El Hormiguero. La marquesa de Griñón mostró cuál es la prenda más sencilla y elegante que abrazarán las amantes de las líneas minimalistas esta temporada. Además, se trata de una creación que se encuentra, en estos momentos, rebajada, por lo que esta es la oportunidad que no sabíamos necesitar para hacernos con la obra que solucionará tanto los atuendos de noche como las propuestas de street style de diario.

La colaboradora de televisión buceó entre los descuentos de Mango y adquirió un mono de hombros descubiertos y detalles fruncidos. Hablamos de una confección ( 69,99 euros 49,99 euros) constituida, por un lado, por un top de cuello Bardot cuajado de pliegues. Sin duda alguna, esta tipología de escote es considerada uno de los grandes infalibles del verano. No pasa de moda a pesar del curso de las décadas. Desde que Brigitte Bardot lo popularizara en los años 50 y 60, no ha dejado de dotar de sensualidad, sofisticación y poderío a quienes han sucumbido ante él. Son numerosas las firmas que lo han reinterpretado subiéndolo a pasarela para sus presentaciones de Primavera/verano 2024, como Schiaparelli o Blumarine, por lo que no deberías dudar en experimentar y probar las infinitas posibilidades de combinación que puede llegar a regalar.

Una silueta sumamente favorecedora que, en este diseño en concreto, la vemos unida a un pantalón wide leg de talle alto, corte recto y pinzas de carácter sartorial con el que se potenció al máximo la figura de la también creativa. Un básico atemporal que dará mucho de sí a lo largo de las semanas venideras.

La hija de Isabel Preysler convenció, también, culminando el total look black con unos zapatos de tacón de rejilla. El calzado que deja parte del pie al descubierto por malla o redecilla (o “efecto de”) está más en boga que nunca, por lo que no es de extrañar que Tamara Falcó no haya dudado en apoderarse de un modelo peep toe vertiginoso a tono. En lo que a joyería se refiere, cautivó con unos pendientes en clave maxi.

El broche de oro al estilismo. Una hipnótica pieza con forma de cruz con piedras de colores que añadió la nota vibrante a un cóctel de lo más sobrio. Su recogido tampoco pasó desapercibido: un peinado wet con la raya en medio que lleva algún tiempo alzándose como una de las máximas expresiones del glamour en ambientes de etiqueta.