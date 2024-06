¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2024? Las claves para invertir en moda como nunca

Si bien puede que no seas de las chicas que se despiertan tarde para llevar a cabo sus compras de temporada, lo que está claro es que, de seguro, cuentas, en estos momentos, con una wish list infinita. Y te diremos algo… ¡Ha llegado la hora de hacer realidad esas adquisiciones que tanto esperas incorporar a tu colección de favoritos de verano! A día de hoy, el calendario de rebajas mantiene despierto a toda una industria, pues no existe una pauta clara generalizada acerca de las fechas en las que inician los descuentos. Zara, Cortefiel, Mango, Bima y Lola, H&M… Cada compañía ha determinado un día distinto para arrancar con uno de los períodos más esperados del año y, para evitarte quebraderos de cabeza, vamos a especificar cuándo deberías estar preparada para hacerte con tus piezas estrella.

Firmas que ya están de rebajas

5 y 6 de junio

Springfield y High Spirits iniciaron los descuentos de hasta el 60% el 5 de junio en tiendas online y las mantendrán hasta el próximo 31 de agosto, mientras que las rebajas en tiendas físicas comenzaron un día después y finalizarán el mismo.

13 de junio

Bimba & Lola

Las amantes defensoras de Bimba & Lola podrán disfrutar de sus rebajas con un descuento de hasta el 50%. En la compañía se dio la bienvenida a las mismas el 13 de junio y se despedirán de ellas el último día del mes de agosto.

Coosy

En Coosy también están de rebajas y los descuentos llegan al 50%. ¿Sientes curiosidad por ver los productos que más están arrasando? ¡Los tienen seleccionados en la propia web de la firma!

19 de junio

Las firmas Cortefiel, Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó comenzaron los descuentos en las prendas de la colección Primavera/verano 2024 el pasado 19 de junio y los alargarán hasta el próximo 31 de agosto, en las tiendas físicas del país y online. ¡Bajadas de precios hasta con el 70%!

20 de junio

Sfera

En Sfera, firma propiedad de El Corte Inglés, comenzaron las rebajas en la jornada de ayer, día 20 de junio y durarán hasta el 31 de agosto, por lo que si eres clienta habitual de la casa, no dudes en acercarte y adquirir básicos de fondo de armario para completar como se merece tu armario cápsula.

H&M

H&M, por su parte, tiene rebajas de hasta el 50% tanto en tiendas físicas como online y seguirán con ellas hasta el 22 de julio en artículos seleccionados.

Scalpers

Si eres de esas chicas que no pueden no hacer disminuir sus ahorros con prendas y complementos de Scalpers, te invitamos a sumergirte en el catálogo de rebajas de la casa sevillana, con descuentos de hasta el 50% en tienda y online. ¡Compra ya tus favoritos!

Bimani

¿Tienes agendada una celebración de etiqueta para los próximos meses? No dudes en sumergirte en los grandes descuentos (de hasta el 30%) de Bimani para configurar los mejores looks de invitada. Entre ellos, según afirma la propia marca, hallarás los must have de la temporada.

Firmas que empezarán las rebajas en los próximos días

25 de junio

Massimo Dutti Feel

Aquellos clientes que forman parte del exclusivo Massimo Dutti Feel podrán beneficiarse de los descuentos un día antes que el resto, a través de la web. ¡No dudes en sumarte al club para no perderte futuras oportunidades como esta!

26 y 27 de junio

Todo el grupo Inditex

Zara, Massimo Dutti, Bershka, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Lefties y Pull&Bear empezarán con sus rebajas el próximo jueves 26 de junio a partir de las 21 horas en tienda online y el viernes 27 de junio comenzarán en las tiendas físicas del país.

Mango

Mango, que iniciará los descuentos para las más fieles este domingo, dará comienzo a su definitiva temporada de descuentos los días 26 y 27.

28 de junio

El Corte Inglés será el último grupo en sumarse a las rebajas de esta Primavera/verano 2024, pero a partir del 28 de junio podremos pasearnos por sus tiendas y plataformas online para nuestros nuevos fichajes estrella.