Un vestido ibicenco en Los Hamptons: Beyoncé, nueva embajadora de la moda española

Si estás pensando en hacer una única inversión en lo que a prendas de ropa se refiere este verano, te animamos a adquirir el vestido blanco que ha defendido recientemente Beyoncé. Los directores creativos y las estrellas más entendidas del sector lo tienen claro: si existe un básico capaz de solucionar todos nuestros rompecabezas de temporada, este es. En su caso, se trata de un diseño de inspiración ibicenca made in Spain, pieza que la cantante ha incluido en su maleta de vacaciones para poner rumbo a Los Hamptons junto a su marido Jay Z.

© @beyonce

El destino favorito de los abanderados de la estética old money americana y el lugar ideal para llevar estilismos costeros de lo más inspiradores. A estas alturas del año, nuestro foco de atención está puesto en las escapadas de los rostros más influyentes de la moda contemporánea. ¿Quién no ha fichado ya los looks que abrazó Chiara Ferragni a lo largo de su estancia en Capri? Frescos, elegantes, de vanguardia… ¡Elecciones de diez que buscaremos reciclar día sí y día también!

© @beyonce

La intérprete de Cowboy Carter, después de revelarnos cuáles son las confecciones que no deberían faltar en nuestro armario si lo que buscamos es configurar una colección cápsula de carácter western como lo haría una buena estadounidense, ha decidido adelantarnos qué creación destacará de entre las demás por ser extremadamente favorecedora y muy bonita. Hablamos del modelo Limmey de Charo Ruiz (389 euros), perteneciente a la línea Resort de la firma española.

© @beyonce

Elaborado en mesh con algodón, cuenta con detalles de encaje y tirantes finos que enmarcan la zona del pecho. Es de silueta skater y potencia al máximo la figura de la diva tejana. La alianza constituida por la lencería y la indumentaria de calle no deja de adoptar aliados, por lo que emular la propuesta de Beyoncé de ahora en adelante nos conducirá al éxito estilístico más absoluto. ¡Glamour y desenfado en estado puro!

© @beyonce

Asimismo, la natural de Houston nos ha descubierto el gesto de estilo inequívoco para lucir como nunca el vestido en cuestión: recurrir al pañuelo en la cabeza. Si bien es cierto que es una tendencia nos traslada a las localizaciones del sur de Italia en las que dichos accesorios han estado vinculados siempre a un cierto estatus social, la también productora ha demostrado es sumas ocasiones que se trata de un símbolo cowboy infalible, por lo que si deseas seguir manteniendo ese estilo de vida del Lejano Oeste, aunque adaptado a las altas temperaturas, solo necesitas un complemento para triunfar: una bandana estampada en cuero, de color rojo (o en blanco y de textura ligera, como prefieras).