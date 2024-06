8 looks de tendencia y elegantes que son ideales para ir a trabajar en días de calor

4 8

© Bimba y Lola

'Comfy'

Los tiempos han cambiado, y si hay un día que no te apetece arreglarte mucho o vas con prisas, no te preocupes. Escoge un estilismo cómodo con unos joggers como estos de Bimba y Lola color caqui (67,50 euros), combinados con una camiseta básica blanca como está con manga murciélago con vuelo (45 euros). Un look sencillo, cómodo, perfecto para los días de calor, que no llega a ser del todo casual, por lo que podrás ir con él a la oficina sin problema.