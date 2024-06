Victoria de Marichalar estrena en Marruecos el top fluido de Zara que resuelve cualquier look de verano

Parece que el exótico país africano se ha convertido en el destino de moda de la primavera, al menos para las it girls de la aristocracia. Y es que, si hace unos días era Isabelle Junot quien viajaba hasta Marruecos, deleitándonos con una maleta repleta de prendas llenas de color, esta vez es Victoria de Marichalar la que se ha trasladado hasta allí junto a unos amigos. Una escapada en la que además de explorar los encantos de Marrakech y su medina, también ha recorrido las dunas del desierto, pasando después una noche bajo su manto de estrellas. Sin duda, un planazo que requería de ropa adecuada a prueba de altas temperaturas, un desafío que ha salvado con sobresaliente escogiendo una combinación que inspirará tus próximos conjuntos de verano.

La royal posaba en redes sociales demostrando que el calor no está reñido con una elección cómoda, pero muy cool. Para ello se decantaba por un pantalón blanco de lino, largo, ajustable e idóneo para un escenario como este, que combinaba con una sandalias planas y destalonadas de anchas tiras con hebilla. Casi un must para el desierto resulta el pañuelo, accesorio esencial para protegerse de la arena y del sol, aunque en lo que no hemos podido evitar fijarnos también ha sido en el top tie dye en tonos tierra que luce la influencer.

Y sí, ¡hemos fichado de dónde es! Se trata de un diseño disponible esta temporada en Zara, un modelo fluido de cuello halter, escote en pico y cuerpo cruzado, con detalle de bajo asimétrico y espalda al descubierto (22,95 euros). Un top de tela ligera que desde la web proponen combinarlo con un pantalón a juego, y que puede adaptarse tanto a un conjunto relajado como el de Victoria de Marichalar en Marruecos, como en otro más elegante para planes en la ciudad.

No es la primera vez que la nieta del rey emérito confía en el gigante de Inditex a la hora de hacer la maleta, pues a menudo suele combinar sus prendas con otras piezas exclusivas, como la veíamos hacer en Sri Lanka durante su viaje el pasado marzo, con una camiseta básica de tirantes y bolso de Loewe. Un destino en el que también incluyó una cómoda falda de Mango o las zapatillas Adidas Samba OG que adoran las estilistas.

