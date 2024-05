El perfecto look de invitada de Victoria de Marichalar con un minivestido y zapatos ultracómodos

Barcelona se convierte hoy en el centro de todas las miradas de los amantes de la moda al acoger un evento histórico: el primer desfile de Louis Vuitton en nuestro país. Ha sido el icónico Park Güell de la Ciudad Condal el escenario elegido para este show en el que Nicolas Ghesquière, quien cumple 10 años al frente de la maison, presenta su colección Crucero 2025. Además de numerosas estrellas internacionales que se han desplazado hasta allí para disfrutar de la cita de primera mano, tampoco han faltado rostros conocidos de nuestro país, como Victoria de Marichalar, que tiene una gran relación con la firma desde hace varios años. La joven aristócrata no ha decepcionado con su look y ha elegido un conjunto de pura tendencia firmado, como no podía ser de otra manera, por la casa anfitriona de pies a cabeza.

"En el futuro, siempre me veo en algo relacionado con el mundo de la moda. Es mi pasión" confesaba la sobrina de los reyes Felipe y Letizia a ¡HOLA! hace unos meses, afirmando que tampoco descartaba la opción de desfilar algún día. De momento, prefiere tomar buena nota de las novedades del sector desde el front row.

En esta ocasión, Victoria ha apostado sobre seguro con un elegantísimo conjunto negro tan cómodo como minimalista. Fiel a sus adorados minivestidos, con los que presume de piernas infinitas, ha optado por un diseño negro con cuello camisero, manga corta, silueta entallada y falda acampanada en clave XL. Para aportar una dosis extra de originalidad, agrega un detalle de eslabones plateados en el cuello y bolsillos a la cadera.

Lejos de subirse a unos tacones de aguja o sandalias de plataforma, ha querido ir cómoda y estilosa recurriendo a un calzado que lleva varios meses establecido como una apuesta segura para las expertas en moda: el mocasín. En invierno lo vimos combinado con calcetines y medias llamativas en el street style de las Fashion Weeks más prestigiosas y ahora que han subido las temperaturas, puede llevarse sin nada debajo, como ha demostrado Victoria. En su caso, ha lucido un par clásico en piel negra con antifaz metalizado y ha rematado con un bolsito de mano blanco.

En cuanto al look de belleza, ha dejado su característica y larga melena oscura suelta, peinada con raya al medio y acabado extraliso, engominando un mechón detrás de la oreja a cada lado para mayor comodidad. Ha lucido una piel jugosa y bronceada y ha cedido el protagonismo a su mirada realzando las cejas y los ojos con un delineado negro tanto en el párpado superior como en el inferior.