Confirmado por Ana Boyer: estas son las 3 tendencias de invitada imprescindibles en las bodas de verano

Cada jueves noche, en su aparición semanal en televisión, Tamara Falcó nos regala las mejores ideas para acertar con nuestros looks de invitada. Exclusivos conjuntos made in Spain, prendas básicas de Zara, vestidos que puedes llevar a una celebración y reutilizar después... No hay conjunto de fiesta que se le resista, pero lo cierto es que su hermana, Ana Boyer, tampoco se queda atrás. Si bien en su día a día, prefiere looks informales y prácticos (las zapatillas reinan en sus estilismos), la ganadora de Bake Off: Famosos al horno sabe bien cuáles son las tendencias más importantes para bodas, bautizos y otros eventos de la temporada. Así lo ha demostrado en su último trabajo, la cápsula premium de la firma Trucco.

Azul bebé

AQUA X Ana Boyer, "nuevamente se inspira en su estilo y elegancia innata", explican desde a marca. Una preciosa colaboración, ya disponible en las tiendas, en el que el agua, como origen de la vida, es el elemento en el que se inspiran. "Cuando el agua fluye a la temperatura adecuada es creativa y espontánea. Busca su camino, se adapta a cualquier forma, a cualquier terreno decidida y despreocupadamente" dicen. Esta preciosa idea podemos verla reflejeada en la elección de los tejidos, "rasos que fluyen como ríos y gasas que recuerdan al agua en su estado más vaporoso". Al mismo tiempo que la importante de la gama tonal azulada, van desde el azul profundo del océano al azul más turquesa de los lagos; sin olvidar los estampados con movimiento, el que lleva el agua cuando recorre nuestro planeta, serpenteándolo y adaptándose a las diferentes formas que encuentra en su camino.

Un armario especial

Este lanzamiento, que promete ser todo un éxito entre las chicas que buscan diseños elegantes al mismo tiempo que sencillos, que además son fáciles de llevar y combinar, no solo está aprobada por la madrileña que triunfa con su vestuario allá a donde va, seguramente que también se colará en el armario de Tamara Falcó en las próximas semanas por razones más que obvias. Localizamos prendas satinadas como vestidos largos de invitada para estrenar este esperadísimo verano en bodas o cenas románticas, sensuales espaldas abiertas que cambian por completo la imagen del look, divertidos estampados tie dye, drapeados y croché que hacen a una pieza mucho más especial... Un amplia variedad con la que seguramente te sentirás identificada y estas vacaciones podrás estrenar con tus sandalias de confianza.

STARS... ANA BOYER

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Ana Boyer, donde descubrimos cómo es la pequeña de las Preysler, las claves de su estilo y su nueva vida junto a Fernando Verdasco y sus dos pequeños. Puedes ver más en la plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!