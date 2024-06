GRWM: el look festivalero de Paula Díez para el Primavera Sound de Barcelona

Para quienes nos gusta la música, la primavera es la mejor época del año gracias a las decenas de festivales que marcan el calendario durante estos meses. Uno de los más esperados por su cartel internacional es el Primavera Sound, que se ha celebrado este fin de semana en Barcelona antes de viajar hasta Oporto del 6 al 8 de junio. Sza, Lana del Rey o The National han sido algunos de los artistas que han puesto ritmo a la ciudad condal en una cita que no se han querido perder miles de personas, influencers incluidas. Entre ellas, Paula Díez, que ha compartido con FASHION su #GRWM ("prepárate conmigo") para el festival.

"Es el segundo año que voy al Primavera", nos cuenta Paula, que en esta ocasión ha acudido con varios colegas de su misma profesión, como Jonan Wiergo y Chris, Alessio Pierucci, Noah Magnin... Además, el Primavera es punto de encuentro con otros amigos, como Carla Dipinto, Virgo, Claudia Fernández... "y mi amiga Esther, que no es influencer", explica. "Los conciertos que más ganas tengo de ver son los de Lana del Rey y Disclosure", afirma antes de hablarnos de su estilismo.

¿Cómo recomendarías a una amiga vestirse para un festival?, planteamos a la canaria. "Mi consejo sería que vaya cómoda, pero que a la vez se sienta guapa. Si consigue eso, ha alcanzado el 10 de 10. A un festival, si te gusta la música, se va a disfrutar, por lo que los outfits incómodos, por muy bonitos que sean, no nos sirven", aconseja.

En su caso, la comodidad prima, pero también los detalles de tendencia: "He escogido prendas que utilizo en mi día a día, y añadido complementos para hacer más interesantes, divertidas y llamativas". Un cinturón XL de aire bohemio (que se lleva muchísimo esta temporada), botas cowboy y un bolso metalizado, aparte de algunas joyitas, han sido los elegidos para dar ese toque especial a un top blanco y una minifalda denim. "Como siempre viajo, sólo tengo una mochila y mi ropa es lo que cabe ahí, así que tampoco me podía complicar mucho", añade riéndose.

Trotamundos como pocas otras chicas de las redes (echa un vistazo a su perfil repleto de playas y lo comprobarás), los planes de Paula esta verano también son no parar: "Quiero disfrutar del "Euro summer", viajando por aquí y yendo a sitios donde aún no he estado, como Grecia o la costa Italiana". Eso sí, también hay tiempo para volver a casa: "Me gustaría ir a Canarias para pasar tiempo con la familia. Siempre me ayuda a recordar quien soy y a sentirme mejor, como que recargo energías".