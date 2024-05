Anya Taylor-Joy impacta en Nueva York con un arriesgado minivestido de cuero drapeado

Anya Taylor-Joy está viviendo una de sus mejores etapas en términos profesionales. Es, a día de hoy, una de las actrices más codiciadas de Hollywood y lo cierto es que se lo ha ganado a pulso, no solamente con las dotes interpretativas que llevamos viendo en pantalla desde que irrumpió en escena Gambito de dama (2020), también con su indudable gusto al vestir, una virtud que la ha conducido a ser la reina más absoluta tanto del street style como de las alfombras rojas de mayor relevancia. Hace algunos días, la vimos aterrizar en la Croisette con una versión actualizada del vestido México de Dior. Un elegante diseño de archivo de 1957, confeccionado por Christian Dior para la colección Otoño/invierno, con el que todo el mundo comprendió por qué las estrellas no dejan de desterrar piezas icónicas que, en su momento, revolucionaron la industria como ninguna otra. Y, ahora, jornadas después y ya en la ciudad de Nueva York, la protagonista de Furiosa: A Mad Max Saga ha sorprendido con el que es uno de los looks más atrevidos que ha abanderado hasta la fecha.

La que ha crecido entre los Estados Unidos y Argentina acudió ayer a The Late Show with Stephen Colbert y lo hizo con un estilismo que, desde luego, no dejó a ninguno de los presentes indiferente. Hablamos de una creación perteneciente a la colección Otoño/invierno 2024 de Mugler: un minivestido en cuero rojo de mangas recortadas y detalles drapeados con una zona trasera que nos tiene aún sin respiración. La espalda del mismo está configurada a partir de numerosas cintas horizontales en piel, elementos que dejaron el cuerpo de la artista completamente al descubierto.

Una obra ceñida de lo más sensual que guarda ciertas similitudes con la propuesta que Zendaya defendió en 2021 con motivo del estreno de Dune en el Festival de Cine de Venecia. Parece que, en los últimos años, las giras promocionales de proyectos cinematográficos se han convertido en el período favorito de las intérpretes para hacerse con el título de las más estilosas, etiqueta que ya ha adquirido Taylor-Joy en lo que llevamos de 2024.

La también modelo se enfundó en la prenda en cuestión y la combinó con unos stilettos de vértigo a tono firmados por Christian Louboutin. Asimismo, culminó la ecuación con un llamativo brazalete metálico en plateado de Tiffany & Co. Tampoco defraudó con su apuesta beauty: un labial rojo y una coleta alta con la raya en medio fueron suficientes para realzar el atuendo al máximo.