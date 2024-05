El minivestido floral de Anya Taylor-Joy que ha estrenado en México, ¡habría triunfado en la MET Gala!

Esta semana todas las miradas estaban puestas en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York, pero lo que no nos imaginábamos es que la temática propuesta para esta edición, The Garden of Time, atravesaría las fronteras y triunfaría lejos del epicentro de la fiesta más glamurosa de la moda. ¿De qué hablamos? De Anya Taylor Joy y el interesante look que ha estrenado durante la gira promocional de su última película, Furiosa: A Mad Max Saga, en México. Entre todas las opciones que seguramente tenga guardadas en su guardarropa, ha sorprendido con una que no ha pasado desapercibido.

Continuando con la idea que hemos visto en la alfombra de la MET Gala, "aquellas prendas tan frágiles que no pueden volver a usarse jamás y que, por tanto, se convierten en bellezas durmientes de los escrupulosos archivos del Instituto del Traje", la artista nacida en Florida parece haber hecho un guiño a la distancia con su estilismo. Sobre la Torre Latinoamericana, ubicada en el centro de la ciudad, ha posado ante las cámaras enfundada en el que podría ser uno de los minivestidos más incómodos que ha llevado esta temporada, ya que parece imposible que pueda sentarse con él. No es ninguna sorpresa que arriesgue en términos de estilo, ya lo hizo hace unos días a su paso por Sidney enfundada en un traje de archivo de la colección de Primavera/verano 1996 de Rabanne.

Buscando entras las novedades de sus marcas de cabecera y las tendencias que se suben a la pasarela, hemos averiguado que en esta ocasión ha sido la casa francesa de Balmain la que ha creado especialmente para ella este atuendo tan llamativo. Un gesto que demuestra que además de triunfar en la gran pantalla con importantes producciones de Hollywood, también es un personaje de interés para la industria de la moda, porque no todas las actrices tienen la suerte de lucir piezas personalizadas como ha hecho en este viaje. De efecto metalizado, cuenta con estructura rígida, cuello alto, detalle afinado a la cintura y flores metálicas colocadas estratégicamente sobre los homrbos y el pecho, ¡una auténtica obra de arte!

Para dejarle el protagonismo total a esta pieza, Anya la ha combinado con unas altísimas sandalias de tacón con tira transparente de Aquazzura y ha recogido su melena rubia en un moño bajo estilo bailarina. ¡Y no ha sido el único estilismo que ha llevado por tierras mexicanas! Horas antes apareció ante el photocall con un conjunto de tres piezas en clave bicolor con crop top negro, capa con tiras y hebillas a conjunto de la minifalda, look que hemos localizado en la línea Primavera/Verano 2023 de Robert Wun, que desfiló durante la Semana de la Moda de París. ¿Con qué nos sorprenderá la próxima vez?