El favorecedor look 'coquette' de Inés de Cominges con el que acertar en eventos de día

Lo hiperfemenino termina venciendo. Es una realidad. No hay adepto a la moda que no se haya visto tentado por la estética coquette, tendencia que reivindica precisamente eso: un conjunto de elementos asociados a la feminidad extrema que, para algunos, incluso roza lo cursi, algo que ha provocado, aún más si cabe, que no podamos dejar de acoger dicho movimiento cada vez que alguien decide recordarnos cualquiera de los beneficios estilísticos que trae consigo. Tiktok fue la red social que contribuyó en su difusión, pero series como Los Bridgerton –producto viral que con el reciente estreno de su tercera temporada ha logrado que nuestra devoción por la corriente crezca a niveles estratosféricos– o figuras como Lana del Rey lo pusieron en boca de todos. Incluso hasta el punto de apoderarse de los armarios de las mujeres más clásicas y exquisitas, como es el caso de Inés de Cominges, aristócrata que no deja de sorprendernos con su buen gusto al vestir. ¿Te apetece analizar su último look romántico? ¡Vamos a ello!

A estas alturas es todo un referente de estilo, razón por la que cada vez que hace pública alguna celebración a la que acude, no queremos perder de vista el estilismo que elige, puesto que siempre son un acierto para invitadas de temporada. Ayer volvió a deslumbrar en un evento repleto de referencias coquette en el que, por supuesto, destacó la indumentaria que defendió. Una combinación protagonizada, en primer lugar, por la voluminosa falda plisada Selvartro en azul marino de la firma made in Spain Boüret, casa que también ha vestido a la reina Letizia.

Diseño confeccionado en Tussord de seda con bolsillos y lazo tipo zapatero en la zona de la cintura que conjugó con un suéter de punto con cuello a la caja y mangas largas perteneciente a Maria de la Orden bañado en rosa. En lo que a complementos se refiere, culminó la ecuación con unos furlanes transparentes con detalle de rejilla a tono con la parte superior elaborados desde Chatelles Paris y unas gafas de sol negras con forma de ojo de gato.

Como broche de oro, no pudo faltar la lazada en la cabeza, el accesorio de pelo con el que, sin lugar a dudas, continuaremos transformando de ahora en adelante nuestros peinados en boga. Inés de Cominges, por ejemplo, optó por una sencilla y elegante coleta baja con la raya en medio y la adornó con un delicado lazo en la declinación más pálida del rosa. ¡Todo un gesto simbólico que deberían emular las chicas más coquette!