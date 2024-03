El look más primaveral (con sello español) de Inés de Cominges: maxifalda de rayas y pendientes de margaritas

Inés de Cominges está siendo testigo de una de las citas más relevantes del calendario hindú. El afamado festival Holi se celebró el pasado 25 de marzo, evento que no quiso perderse la aristócrata, que estuvo muy bien acompañada de sus íntimas amigas. Desde entonces, la esposa del empresario belga François du Chastel no ha dejado de mantenernos en vilo con propuestas de estilo extremadamente coloridas con las que, como no podía ser de otra forma, ha provocado que aún esperemos con mayores ganas unas altas temperaturas que se están haciendo de rogar en gran parte de nuestro país. Después del vaporoso vestido de Alta Costura con capas en tul de la maison Natan que abrazó para una exquisita cena en el palacio de Jaipur, la influencer se ha recorrido las calles de la ciudad con un look sencillo y sofisticado de lo más primaveral.

-Inés de Cominges estrena en Madrid un elegante vestido español y las joyas más deseadas

Una combinación con la que derrochar grandes dosis de optimismo, sin prescindir de la elegancia, protagonizada por una de las faldas que más se llevarán a lo largo de la presente estación. Hablamos del diseño Sao Paulo de Maria de la Orden (140 euros), un modelo largo y ligero hasta la altura del tobillo con estampado de rayas azules y banda que acentúa la cintura. Las vertientes maxi de la prenda en cuestión tendrán cabida en los meses más cálidos del año, sobre todo, aquellas que cuenten con el print estrella del buen tiempo. Cabe mencionar que las rayas verticales batallarán, de nuevo, con la intención de robar la posición de culto a la versión más clásica de dicho motivo, la marinera.

-Siete modelos de faldas que triunfarán en primavera y que podemos comprar ya en tiendas

La it girl completó la apuesta con una blusa blanca con hombreras y cuello polo, detalle preppy que convencerá esta temporada (si es que no lo ha hecho ya) a las mejor vestidas del globo terráqueo. Una confección de mangas tres cuartos que combinó, también, con complementos y accesorios en boga sumamente románticos y frescos. En primer lugar, una creación artesanal única: unos pendientes de media margarita de Le Touquet (95 euros). En segundo lugar, un clutch atemporal de rafia. Y en tercer lugar, una pinza con flor para sujetar la melena ante la que seguirán cayendo rendidas las entendidas del sector este 2024.

Como broche de oro, Inés de Cominges confió en unas gafas de sol de pasta negra estilo ojo de gato pertenecientes a Miu Miu.