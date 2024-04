Hiba Abouk versiona la tendencia 'coquette' en un look de invitada perfecto para la noche

No solo los Premios Laureus -y sus invitadas, como Nieves Álvarez o María Pombo- acapararon flashes este lunes en Madrid. Además de esa alfombra roja -frente al Palacio de Cibeles-, una segunda se desplegó a las puertas del Teatro Español de Madrid, donde se entregaron los II Premios Talia de las Artes Escénicas. Galardones que reconocen a a los mejores profesionales de teatro, danza, circo y musical y que, entre otras actrices, congregó a una de las intérpretes españolas más queridas, Hiba Abouk. Tras varios años trabajando en Francia, el pasado otoño regresaba a la capital española y no podemos alegrarnos más ya que es un verdadero placer verla en eventos como este, en el que lució un look de estética coquette actualizada a la noche.

- Hiba Abouk y el minivestido asimétrico efecto 'piernas infinitas' que copiaremos este fin de semana

Adora el color negro y casi siempre lo escoge para las alfombras rojas. Por eso, si se apuntaba a la supertendencia del estilo coquette, dominada por los rosas, los roques naïf y los lazos retro, estaba claro que no iba a ser de otro modo que no fuera con un diseño de ese tono. Y así ha sido: para la gala celebrada en el centro de Madrid, Hiba ha llevado un precioso conjunto de encaje negro formado por un top estilo corsé y una falda larga con silueta "A". El look resalta su tonificada figura porque dejaba a la vista parte de su abdomen y destacaba su pecho gracias a los dos lacitos -muy coquette este detalle- que decoran los tirantes.

Un peinado 'coquette' para la actriz más FASHION

Conocedora de la moda como pocas y amiga cercana de diseñadoras como Giambattista Valli, Hiba está al día de las últimas tendencias pero también sabe que no hay nada como saber adaptarlas al estilo propio. Por eso este look es tan acertado: ha llevado el coquette a su forma de verstir habitual, más roquera y sexy que la estética en sí. Incluso en el peinado ha sabido trasladarlo a su terreno y ha optado por un semirecogido ondulado con mechones sueltos y un gran lazo -negro, claro-.

Un maquillaje suave, la manicura mantequilla que Selena Gomez ha puesto de moda y varias joyas de diamantes -pendientes largos y anillos- completaban este lookazo perfecto para vestir coquette en un evento de noche.