María Pombo llega a Cibeles con un impactante vestido-corsé italiano tras su viaje al Caribe

Hace unas horas que María Pombo aterrizaba en Madrid tras recorrerse parte de la costa del Caribe junto a su familia en crucero, viaje de lo más fotogénico en el que han grabado parte de la tercera temporada de la serie Pombo que próximamente saldrá a la luz. Tras enamorarnos con los estilismos veraniegos que ha estrenado, este lunes no ha querido perderse la entrega de los Premios Laureus 2024, un conocido evento del mundo del deporte que se celebran en el Palacio de Cibeles y en la que ha deslumbrado con su maravillosa elección firmada por una de las casas de costura más importantes.

Entre todas las inivitadas que se han dado cita en uno de los rincones más conocidos de la capital, la empresaria e influencer se ha convertido en una de las más elegantes. No hay look de invitada con el que no nos enamore, sea cual sea la temporada del año, ¡y esta ocasión no iba a ser menos! Gran amante de la industria de la moda, conocedora de las últimas tendencias que se suben a la pasarela y afortunada en lucir piezas exclusivas, ahora aparece ante las cámaras posando con un espectacular vestido encorsetado de lo más especial.

Se trata de un sofisticado al mismo tiempo que arriesgado diseño negro sin tirantes, con corsé integrado que potencia sus curvas y una silueta que se ajusta a su cuerpo de forma impecable, ¡nos encanta! ¿Quién lo firma? Nada más ni menos que Donatella Versace para la maison italiana que lleva su apellido, Versace. Aunque podría ser un look más que añadir a su ya amplio e inspirador repertorio, en realidad apostar por uno de una marca tan emblemática para el sector, es el mejor símbolo que demuestra la influencia que María ha llegado a alcanzar en sus años como creadora de contenido.

Siguiendo la fiebre FASHION por este tipo de trajes con esa delicada inspiración Hollywoodiense, la que acumula más de tres millones de seguidores en las redes sociales simplemente ha necesitado completarlo con unas sandalias de tiras con pequeños brillos y una impactante gargantilla de diamantes de Suárez. Con un bronceado ideal que trae de su escapada familiar a las aguas caribeñas, lo ha combinado con un maquillaje enfocado en ojos y labios rosados y la melena semiondulada con un toque desenfadado que tan bien ha encajado con el vestidazo que respira 'Dolce Vita'.