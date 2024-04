Macarena García triunfa en Cannes con un vestido 'efecto segunda piel' de Alta Costura

En esta encantadora ciudad de la Riviera Francesa se han concentrado en los últimos días diversas celebrities para asistir al Festival Internacional Canneseries, donde se presentan las propuestas para la pequeña pantalla de países de todo el mundo. Una cita que ha tenido presencia española, tanto en el palmarés con Esto no es suecia, como en la alfombra rosa de este evento que anoche celebraba su ceremonia de clausura. Un cierre que Macarena García no se quiso perder, pues la intérprete ha formado parte del jurado este año. Tras unos días en los que nos ha dejado looks de invitada ideales para el entretiempo, la madrileña de 35 años se ha guardado para el final un vestidazo que no ha pasado desapercibido.

- Macarena García arriesga y gana con un vestido de silueta vertiginosa y sello español

La protagonista de La Mesías no deja de sorprendernos con sus elecciones, que oscilan entre lo atrevido y lo sofisticado, como nos dejaba ver en febrero con su elección para los Premios Goya, con un diseño negro de vertiginoso escote firmado por Loewe. En Cannes se ha decantado, sin embargo, por una creación en uno de los tonos claros que arrasan esta temporada. Un nude marfil propio de la tendencia del "lujo silencioso", que teñía este precioso vestido ajustado al cuerpo.

- El cambio de estilismo exprés de Macarena García con minifalda de día y de noche

Un diseño de cuello redondo y drapeado, que destacaba por una larga manga asimétrica terminada en una pieza de tela que hacía de cola. Un vestido de seda satinada con una pronunciada abertura en la falda que se pegaba al cuerpo y que nos recuerda a estilismos icónicos como el que llevó Zendaya en el Festival de Venecia en 2021 para presentar Dune, con una ajustadísima creación de Balmain. Con un "efecto segunda piel", el que lucía Macarena caía recto dejando ver las sandalias que la actriz elegía para completar su conjunto, un sencillo modelo de tacón con tiras en color negro.

- El vestido 'reloj de arena' de Macarena García estiliza la silueta y es perfecto para chicas bajitas

¿Quién firma su look?

Parece que la intérprete se ha inspirado directamente en la pasarela, pues hace meses que vimos esta pieza en la que ha sido una de las presentaciones más elegantes de Fendi de los últimos años. Se trata de un vestido perteneciente a la línea de Otoño/invierno 2023-2024 de Alta Costura que la casa italiana mostró en París, bajo la dirección creativa de Kim Jones. Una colección con tintes minimalistas, cuyos colores fluctuaban entre sutiles tonos beis y deslumbrantes verdes esmeralda, apostando por complejas siluetas estructuradas y envolventes.