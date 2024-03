El vestido de látex que Beyoncé luce en Tokyo al más puro estilo ‘cowgirl’ en el estreno de su nuevo disco

La era country ha comenzado definitivamente para Beyoncé. La que es comprendida como la auténtica diva tejana lanzó ayer su octavo álbum, Cowboy Carter, trabajo con el que no solo se ha posicionado en lo más alto en las listas de reproducción de dicho género musical, también ha provocado –algo que lleva avivando desde hace meses– el revivir de la estética cowboycore, corriente que promete invadirlo todo durante los meses más cálidos de este 2024. La natural de Texas, además de reivindicar sus ráices afroamericanas mientras es acompañada por reconocidas figuras como Dolly Parton, Miley Cyrus o Linda Martell, desata verdadero furor con una indumentaria que, si bien es originaria de la América profunda, convence al instante a mujeres de alrededor del globo terráqueo.

Si todavía no has desempolvado ese sombrero de ala ancha que está escondido en lo más hondo del armario, la intérprete de Texas Hold ‘Em te invita a hacerlo animándote a que construyas con él una de las configuraciones que mejor acogerán esta primavera las amantes de los estilismos inspirados en el lejano Oeste. Se trata de un total look en marrón chocolate con el que arrasó ayer durante la firma del álbum en Tower Records Tokyo, protagonizado por un vestido de látex hasta las rodillas.

Un modelo de cuello alto y tirante grueso, completamente ceñido al cuerpo, que la estrella aunó a un cinturón con textura de hebilla plateada –con el que logró enfatizar aún más su cintura–, unos guantes de ópera del mismo material que la pieza principal, el icónico sombrero (el suyo, personalizado con múltiples hebillas minúsculas) y unas sandalias de tacón de aguja con tiras atadas al tobillo. Para protegerse del frío, Queen B eligió una gabardina en piel animal print a tono.

En términos beauty, Beyoncé siguió defendiendo su larga melena rubio platino hielo y la combinó con una propuesta de maquillaje ahumada de lo más atractiva. Lo mejor de todo es que nos encontramos ante una aesthetic que acepta infinitas interpretaciones, razón por la que podremos alcanzar desde acabados extremadamente sensuales y llamativos hasta terminaciones más depuradas y clásicas, dependiendo de nuestro propio gusto estilístico.