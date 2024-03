Paris Hilton deslumbra con un vestido largo joya en Los Ángeles, la mejor inspiración para invitadas de noche

Paris Hilton siempre termina sorprendiendo allá donde va a través de elecciones de indumentaria que únicamente podrían venir de ella. ¿La última? Con la que deslumbró en la cena para la fundación Hollywood Cares que tuvo lugar ayer en el interior de The Little Door, restaurante de Los Ángeles. Para la ocasión, la natural de Nueva York eligió la confección que no podrán dejar de admirar aquellas mujeres que tengan alguna que otra ocasión marcada en el calendario para los meses que siguen. Hablamos de una elaboración que se catapulta como la solución definitiva para acudir a celebraciones de etiqueta y salir de ellas habiendo sido etiquetadas como las mejor vestidas.

“Gracias a Jason Lee y a Rihanna por acoger una cena tan hermosa para la fundación Hollywood Cares. Me lo pasé tan bien rodeada de increíbles filántropos y defensores que quieren crear un mundo mejor para la próxima generación”. Estas son las palabras con las que Hilton ha agradecido una invitación de lo más especial. Encuentro –que merecía un look a la altura– en el que, como no podía ser de otra forma, la socialité no decepcionó.

Llegó a la cita enfundada en un vestido largo repleto de cristales bajo la firma de Rebeca Vallance. El modelo Cecile Gown de la casa de moda es el que prefirió la empresaria para no dejar a ninguno de los presentes indiferente. Hablamos de un diseño transparente con cuello de pedrería y brillantes bordados que lleva consigo un segundo vestido de tirantes en versión mini, opaco, para cubrir lo imprescindible. Una opción contemporánea con la que rezumar atemporalidad, elegancia y feminidad por doquier.

La propuesta de estilo de anoche fue rematada con pendientes de botón de Nice & Bella, bolso negro en piel con forma de media luna perteneciente a Mugler, gafas de sol de pasta de A-Morir y zapatos de tacón con puntera en pico. En términos beauty, Paris Hilton confió, de nuevo, en la voluminosa cola alta con un toque preppy que seguirá con nosotras este 2024: el flequillo lateral.