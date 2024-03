Sabemos qué Spice Girl inspira a Harper Beckham y no es Victoria

Que las Spice Girls marcaron toda una era, tanto en música como en moda, es algo que cualquiera que fuera adolescente en los años 90 puede confirmar. Pero sus looks siguen marcando tendencia casi 30 años después, también en una generación, la Z, que no cantó If you wanna be my lover en su momento (aunque seguro que lo hacen hoy). Si, con el resurgir de la moda Y2K, los pantalones adidas, los minivestidos metalizados y las plataformas han conquistado a miles de veinteañeras en que nada tienen que ver con el mítico grupo, ¿cómo no iban a colarse estas referencias en el armario de Harper Beckham? Para apoyar a su madre en su último desfile en Paris Fashion Week, la hija pequeña de los Beckham ha llevado un combo que perfectamente podía haber lucido una de las Spice a finales del siglo pasado, aunque no precisamente Victoria.

- El vestido de invitada inspirado en los 90 que Victoria Beckham y Harper Seven han diseñado juntas

Solo Romeo faltó a la gran cita semestral de Victoria Beckham, la presentación de su nueva colección en la Semana de la moda de París. Hasta la capital francesa viajaron este fin de semana David y tres de sus hijos (Brooklyn, Cruz y Harper) para descubrir las propuestas Otoño/invierno 2024-2025 de la diseñadora inglesa. Y una vez más, la pequeña de la familia apostó por la comodidad para este evento: vestido básico hasta el tobillo y zapatillas formaban una combinación que nos ha recordado instantáneamente a las que llevaban las integrantes de Spice Girls, sobre todo por la suela gruesa del calzado.

¿Qué Spice hubiera llevado el look de Harper?

Las plataformas son el calzado más característico de las Spice Girls, pero no tanto de Victoria (que solía llevar sandalias de tacón) como del resto de cantantes de la girl band: Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie Chisholm y Emma Bunton. Sobre todo son estas dos últimas a las que imaginamos con las zapatillas de plataforma de Harper, un estilo de sneaker que vuelve a ser tendencia cada cierto tiempo.

Su calzado favorito, con vestido y con traje

No es la primera vez que la pequeña de los Beckham asiste a un desfile de su madre con zapatillas. De hecho, suele ser su calzado escogido casi siempre para ese evento: hace justo un año, por ejemplo, llevó unas negras con un minimalista traje del mismo color, mientras que unos meses antes, en septiembre de 2022, escogía unas Nike bicolores para completar su vestido lencero. Una reivindicación por la comodidad que poco tiene que ver con Victoria, quien incluso con el pie roto, luce tacones.