Nicola Peltz se corona como la invitada estrella de París con el vestido que popularizó la reina Letizia

Al conocer que Victoria Beckham se había roto el pie y se ayudaba de dos muletas para caminar, todos los ojos estaban pendientes en su esperadísimo desfile que se celebró el pasado viernes 1 de marzo. ¿Saldría a saludar para clausurar el show tras sufrir el accidente? ¿Cómo lo llevaría a cabo? A pesar de los rumores que circulaban por las redes sociales, sí lo hizo como una auténtica profesional ¡y subida a un solo tacón! Pero la estrella de la cita, sin robar mérito a la colección Otoño/Invierno 2024, fue sin lugar a dudas su nuera, Nicola Peltz, gracias al acertadísimo look que estrenó en el front row junto a los demás integrantes de la conocida familia británica.

Tras compartir días antes un selfie juntas, eran varias las incógnitas que habían dejado en el aire, ¿la actriz veinteañera desfilaría de manera excepcional en la Semana de la Moda de París? ¡Todo el mundo se lo preguntaba! Pero finalmente la ecuación fue resulta, no lo hizo, pero sí acaparó toda la atención enfundada en un minivestido rojo, cuello cerrado, manga a la sisa y el detalle drapeado a la altura de las caderas. ¡Una preciosa elección que le sentaba de maravilla! Lo combinó con medias de rejilla nude y sus inseparables tacones puntiagudos con plaforma anudados al tobillo, toda una seña de identidad, pero nos resultaba un tanto familiar.

¿A qué nos recuerda este atuendo? No solo nos referimos al que llevó hace unos días para su entrevista en televisión en un tono blanco blanco, sino que resulta ser el mismo diseño (aunque en una versión cortita) que se hizo viral en cuestión de minutos porque lo llevó tiempo atrás una de las royals más influyentes de la historia: ¡la reina Letizia! En su viaje a la ciudad de Londres de mayo de 2023, lució esta creación en un tono verde en acabado satinado para la cena privada celebrada en honor al rey Carlos III de Inglaterra previa a la coronación revolucionando la prensa internacional. A día de hoy es considerado uno de sus vestuarios más mediáticos de su armario real.

Con este guió a nuestra reina, Nicola se coronó como una de las invitadas más sensacionales de Paris Fashion Week, tanto que parece que este traje de invitada que lanzó Victoria Beckham en colecciones pasadas, triunfará con nuevas opciones esta próxima temporada primaveral, aquí el mejor ejemplo de ello. ¡Y no ha sido el único conjunto con el que la herededora de un imperio millonario ha derrochado glamour! A las puertas de su hotel y bajo el paraguas que sujetaba su marido Brooklyn para que no se mojase con la lluvia, apareció enfundada en un romántico vestido blanco para disfrutar de una noche parisina este fin de semana, una imagen con la que ha demostrado seguir siendo la chica de moda a la que no hay que perder la pista.

Con sus incondicionales altísimas plataformas negras a los pies, combinó un sensual slip dress satinado en el que destaca un original cuerpo lencero que deja a la vista su torso y un cárdigan cortito de pelito negro con el que se protegió de las bajadas de temperaturas que vivimos en el continente. Siguiendo con su sensacional repertorio de estilo, anoche acudió al desfile de Vetements con el que podría ser el traje de chaqueta más arriesgado que ha llevado hasta la fecha, y te contamos por qué. Bajo la chaqueta crop tan original con el detalle de las aberturas en las mangas, luce un sujetador satinado de inspiración vintage; pero la prenda que más ha llamado la atención ha sido el pantalón de traje de tiro bajo con cut outs en la zona de las caderas con el que ha presumido de figura, obra de su director creativo Guram Gvasalia.