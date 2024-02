Úrsula Corberó reaparece con un look 'muy Zendaya' en los Fotogramas de plata

No se prodiga tanto por las alfombras rojas como nos gustaría, pero siempre que lo hace, arrasa. Úrsula Corberó no es solo una de las intérpretes españolas más reconocidas dentro y fuera de nuestras fronteras, sino que es una maestra en cuestiones de moda y hoy lo ha vuelto a confirmar. La actriz catalana ha asistido con un look espectacular a la entrega de los Fotogramas de plata, premios de cine, teatro y televisión en los que está nominada por su papel en la serie El cuerpo en llamas. Justo un mes después de revolucionar los premios Feroz con un vestido de pompones y transparencias, reaparece en una alfombra roja con otro impresionante diseño de pasarela.

- Úrsula Coberó impacta en Nueva York con un exclusivo conjunto... ¿inspirado en Kendall Jenner?

Cuerpo de tul con cuello alto y ribetes lenceros, corsé nude y falda de lana con bordados dorados en el bajo dan forma a este especial diseño de la colección Otoño/invierno 2023-2024 de la diseñadora turco-británica Dilara Fındıkoğlu. Un original look que vimos sobre la pasarela de London Fashion Week hace más de un año y que Úrsula ha querido rescatar para lucirlo esta noche junto a unos stilettos dorados, un moño alto undone y una manicura espejo que seguro que marca tendencia.

Un look 'muy Zendaya'

El estilismo de Úrsula nos ha traído a la mente uno de los looks más impactantes de las últimas semanas, el traje futurista que Zendaya lució en la presentación de Dune: parte dos en Londres. Y no solo porque se trate de una pieza de archivo y no de la temporada actual -algo a lo que Zendaya recurre una y otra vez-, también por las transparencias y los detalles de corsetería que marcan la figura de cada actriz. ¡Y porque posan igual! ¿O no te habías dado cuenta de que las dos chicas colocan las manos a la altura de la cadera?

La pareja más cariñosa de la noche

Úrsula ha estado muy bien acompañada en esta alfombra roja pues llegaba al Teatro Barceló, donde se han celebrado los premios, con su chico, el también actor Chino Darín. La pareja -que lleva más de siete años de noviazgo- posaba tan cariñosa como siempre, tanto con los fotógrafos como entre ellos.

Úrsula y Chino se conocieron en 2006 en el rodaje de la serie La embajada y a finales de ese año revelaban la primera prueba pública de su relación, a través de las redes sociales. Desde entonces, es habitual que uno y otro compartan románticos post y que aparezcan juntos en galas y premieres, dejándonos instantáneas tan bonitas como las de esta noche.