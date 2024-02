Desvelada la temática de la Gala Met 2024 y quiénes serán sus anfitriones: ¿te lo imaginabas?

Entre las fiestas que se realizan a lo largo del año, hay una a la que quiere acudir todo el mundo: la Gala Met. La pomposidad que le rodea proviene desde sus inicios, allá por 1948 de la mano de Eleanor Lambert, es la reina de las relaciones públicas a la que debemos la existencia de esta fecha señalada en el calendario cada primer lunes de mayo. Ahora, ante el legado de Anna Wintour se ha consolidado como la cita de la moda por excelencia. Y por fin, después de tantas especulaciones que los fanáticos habían viralizados estos últimos meses, se ha desvelado la temática que acogerá su nueva edición que los invitados deberán de seguir para posar en sus famosas escalinatas.

Actrices, cantantes, modelos, diseñadores, celebridades... Las personas más relevantes de la industria son los afortunados de participar (después de entregar un generoso donativo de alrededor de 50.000 dólares con el que recaudan fondos para el Instituto del Vestido) en la Super Bowl de la moda. Es el escenario internacional perfecto para deslumbrar con la elección de vestuario y según han confirmado, el próximo 6 de mayo la línea que seguirán es The Garden of Time. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la inspiración que tras ello? Es un relato corto con el mismo título escrito por J.G. Ballard en 1962 que narra la vida utópica del Conde Axel y su esposa, la Condesa, en su villa con una terraza que da a un jardín de flores. Pero si quieres leerte la novela, no te haremos más spoiler, pero sí que te adelantaremos que no todo es tan ideal como parece.

¿Cómo lo interpretarán los invitados? Según afirman los fanáticos de la industria, la conexión reside en la belleza fugaz y el enfoque puesto en el jardín, es decir, seguramente veremos muchas flores, no solo en los estilismos también en la decoración. Estamos deseando disfrutar de esta jornada cargada de magia, buen gusto y color que promete dejarnos momentos, posados y lookazos que recordaremos con el paso del tiempo. ¿Volverá la Alta Costura a reinar esta edición? ¡Ojalá que sí!

Y mientras la exposición Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, que abrirá sus puertas en el Museo Metropolitano de Nueva York esta primavera, nos sumergue en un tour de ensueño con sus vitrinas ocupadas por delicadas piezas de Charles Frederick Worth, Christian Dior y Dries Van Noten entre otros; sus escaleras se vestirán de fiesta para acoger una vez más el lunes más esperado del año. Y no solo sabemos cuál será el dress code, también quienes serán los antitriones este 2024.

¿Quiénes serán los anfitriones?

Nadie lo imaginaba, pero el exclusivo equipo encabezado por la mencionada Anna Wintour estará compuesto por nada más ni menos que cuatro poderosos nombres, una decisión que se ha vuelto viral en las redes sociales. Encabeza la lista Jennifer Lopez, que está viviendo una de sus mejores etapas a nivel profesional y personal, junto al artista Bad Bunny que nos enamoró con su efímera y fotogénica historia de amor con la modelo Kendall Jenner. Tampoco faltará la chica de moda por excelencia, Zendaya, y el actor que se pone en la piel del conocido personaje de Thor en la gran pantalla, Chris Hemsworth, ¿irá de la mano de su mujer Elsa Pataky? ¡Tendremos que esperar para comprobarlo! Mientras tanto, soñaremos con los posibles estilismos florales que veremos pasearse por la alfombra roja más mediática de la historia reciente.