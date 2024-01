Laura Escanes debuta en las Campanadas con un vestido brillante de tul y abrigo XL

Laura Escanes ha debutado este 31 de diciembre dando las Campanadas en el canal de la televisión catalana TV3, un reto muy especial con el que ha puesto fin a un 2023 repleto de cambios. Junto al cantante Miki Núñez, la influencer se ha tomado las uvas envuelta en un estilismo que ha generado, como no podía ser de otra forma, muchos comentarios. Al igual que ocurre con otras presentadoras como Cristina Pedroche, el look de Laura generaba gran expectación, y no ha decepcionado. Firmado por Ze García, su diseñador de confianza para las grandes ocasiones, se trata de un dos piezas brillante perfecto para una fecha tan señalada.

Como explica el propio diseñador a ¡HOLA!, a ambas partes les apetecía en esta noche tan especial "proyectar una imagen lujosa y sofisticada". ¿El resultado? Un look con brillo, maxiabrigo de tafetán y un color muy festivo perfecto para despedir un año de cambios.

El conjunto está protagonizado por un vestido a medida confeccionado en tul bordado de pedrería en tonalidades champagne, perla y cristal, un tejido adornado a mano con un degradado radial que nace desde el centro de la cintura y se difumina por el cuerpo. Cuenta con silueta entallada y manga larga, y está acompañado, para una mayor teatralidad, de un voluminoso abrigo oversize con corte canesú, manga abullonada y maxicola en tafetán y tul.

La historia de este look tan especial

Fue a principios de noviembre cuando la influencer supo que iba a presentar las Campanadas de TV3 y, prácticamente al instante, escribió al diseñador, con quien ya había trabajado anteriormente, para pedirle que se encargara del look, el cual equirió más de 100 horas de trabajo. El punto de partida era, como en cualquier look de Ze García, "la elegancia, la atemporalidad y la comodidad".

El objetivo de este conjunto no era tanto reflejar la personalidad de Laura, sino el momento de cambios que está viviendo actualmente en su carrera profesional. Se buscaba, en palabras de su creador, "una ruptura con la imagen anterior de la influencer, por eso esa semejanza con el Art Nouveau, por esa ruptura con la anterior". Además, este movimiento tuvo su auge en la capital catalana a finales del siglo XIX, por lo que se trata de "un guiño perfecto hacia ella y Barcelona". Laura ha completado con unas preciosas joyas de oro blanco y diamantes firmadas por la emblemática casa catalana Rabat, entre los que destacan los pendientes en cascada, que iluminan su rostro.

En cuanto al look de belleza, ha querido recoger su melena en un moñito estilo bailarina, pulido y con raya al medio, para despejar su rostro y cederle protagonismo a la ropa. Ha lucido un maquillaje ultraluminoso centrado en realzar la jugosidad de la piel e iluminar los puntos clave, completando con un juego de somrbas de ojos en tono champán y labial nude muy natural.

Una noche repleta de retos y éxitos para el cántabro

Sin duda, Ze García está viviendo su mejor momento profesional, algo que se ha reflejado en este 31 de diciembre en el que no solo ha vestido a Laura, sino también a Ana Mena, que ha dado las Campanadas en RTVE, y a Eva González, quien ha presentado la gala posterior a las uvas en Antena 3. Tres propuestas muy virales que no han dejado indiferente a nadie y que reafirman al creador cántabro como uno de los referentes en moda de invitada de nuestro país.