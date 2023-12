De taconazo a bailarina en cinco segundos: descubrimos los próximos zapatos virales

Se acabó la típica bolsa con las bailarinas que llevas a cada boda, y el debate entre "¿planos o tacones?" cuando haces una maleta pequeña. También eso de tener unos stilettos en la oficina por si surgen planes formales después del trabajo. Y la solución, una vez más, la hemos fichado en las redes. Navegando por ellas hemos fichado unos zapatos con todas las papeletas para ser virales porque además de muy bonitos, son lo más práctico que hemos visto hasta la fecha. Se llaman "tacones convertibles" y vas a tener tu próximo flechazo FASHION en cuanto veas cómo funcionan.

La diseñadora Alanna Fusaro es quien se encuentra detrás de este invento que nos ha fascinado. Bajo su firma Vice Versa y tras tres años de investigación y pruebas, según indica en la web, ha creado unos zapatos con tacón fino de 9,5 centímetros cuya suela se abre para poder esconderlo y, así, transformarse en unas ideales bailarinas planas en cuestión de segundos. Un sistema que está disponible en varios modelos de stilettos con y sin talón en colores básicos como negro, nude o dorado, en tonos de tendencia como fucsia o rojo y en acabados de fiesta (plumeti, rejilla con strass...). Incluso cuenta con algunas sandalias que, sin duda, va a encantar a las invitadas que siempre llevan un plan B cómodo en el bolso para poder bailar toda la noche.

El revolucionario invento ya cuenta con casi medio millón de seguidores en redes, donde desde la marca muestran no solo lo fácil que es transformar los zapatos, sino lo bien que quedan con muchos looks diferentes, tanto de falda o pantalón de traje como con jeans. Si tuviéramos que buscarle algún pero, sería el precio ya que ningún par baja de los 353 euros. Eso sí, si tenemos en cuenta que, como mínimo, van a cumplir la función de dos modelos zapatos, la cantidad no es tan elevada...