Ana Mena se marca un Kylie Jenner con su look para los Premios Forqué

El Palacio Municipal de IFEMA de Madrid se ha convertido en el escenario de la 29ª edición de los Premios Cinematográficos José María Forqué. Una cita que no han querido perderse Begoña Vargas, Amaia Salamanca o Mar Saura entre otros muchos rostros conocidos. Pero asistir a un evento como este implica no solo disfrutar de una buena noche de cine y talento español, también de moda y looks con los que tratar de colarse en las listas de las mejor vestidas. Aunque el negro se ha convertido en uno de los colores estrella de la velada, Ana Mena, a la que veremos cantando sobre el escenario, se ha decantado por un diseño dorado con el que nos ha hecho pensar en una de las veinteañeras más influyentes del panorama internacional, Kylie Jenner.

Con la ayuda del estilista Xanti de Barros, la cantante ha elegido para la noche un arriesgado vestido dorado de Redondo Brand que ha defendido con estilo sobre la alfombra roja. Se trata de una prenda de costura confeccionada en terciopelo de lúrex con cuerpo drapeado que forma parte de Nan, la colección debut de Jorge Redondo en Fashion Week Madrid, en la que presentó su propuesta para Otoño/invierno 2022-2023. Pero lo que más ha llamado nuestra atención del vestido es la amplísima abertura de su falda, que deja a la vista sus torneadas piernas y alarga su figura. Lo ha completado con unas sandalias de tiras doradas y joyas a tono. Pero como decíamos al principio de este artículo, este diseño nos ha hecho pensar en Kylie Jenner.

Si te gusta estar al día de los looks de la menor del clan Kardashian, es posible que a ti también te haya venido, por un momento, su imagen a la mente. Cuando la empresaria elige looks de alfombra roja o de gala le gusta presumir de curvas y, siempre que es posible, de piernas. Lo hizo en la pasada gala de MET con un vestidazo rojo, en los CFDA Fashion Awards de 2022 o en la fiesta pre-Grammys de 2019 por nombrar solo algunos ejemplos. Pero es el diseño que lució en una de las fiestas celebradas alrededor de los Premios Oscar de 2020 en el que hemos pensado, un diseño rojo de Vivienne Westwood que acompañó con joyas de Lorraine Schwartz y zapatos de Christian Louboutin.