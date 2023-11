Entrevista a María G. de Jaime: 'No es fácil estar expuestos, pero sabiendo que no puedes gustar a todo el mundo es más sencillo'

Hace mucho que las influencers dejaron de ser únicamente referentes de estilo en las redes para convertirse en modelos, diseñadoras, empresarias... y un largo etcétera de talentos -casi siempre relacionados entre sí, claro- que las convierte en inspiración para miles de jóvenes y adolescentes. Tanto es así que los niños ya no quieren ser futbolistas, bomberos o cantantes: uno de cada tres sueña con ser influencer. ¿Las mayores responsables de este fenómeno en nuestro país? Nombres ahora tan conocidos como los de María y Marta Pombo, Marta Lozano, Laura Escanes... o María García de Jaime, en cuyo currículum se lee cofundar su propia firma de moda (Himba), diseñar para casas como la joyera Vidal&Vidal, colaboraciones habituales con marcas como Mango o Scalpers, un proyecto solidario junto a Lllongueras... y, ahora, protagonizar la nueva campaña Otoño/invierno 2023-2024 de Amazon Fashion junto a otras tres chicas europeas. Un nuevo proyecto gracias al que hemos tenido la oportunidad de hablar con esta madrileña de 27 años que triunfa en la industria, y también en su vida personal: es mamá de dos niños y una niña (Tomi, de siete años; Catalina, de dos; y Fede, que nacía el pasado marzo) y su relación con Tomás Páramo es una de las más consolidadas del universo virtual.

- Elegimos las seis tendencias que no te puedes perder esta temporada

¿Qué es lo que más disfrutas de protagonizar una campaña como esta?

Para mí lo más especial ha sido que hayan contado conmigo para una acción tan guay una marca como es Amazon. Que hayan contado conmigo como influencer española [también participan la alemana Gizem Emre, la italiana Virginia Stablum y la inglesa Nikkita Chadha] que confíen en mi criterio y me hayan dado total libertad para elegir mis prendas favoritas, me hace mucha ilusión.

De los tres looks que vemos en el lookbook, ¿cuál es tu favorito?

Es difícil elegir porque todos me gustan mucho y cada uno lo usaría para una situación diferente. Pero son looks que podría usar desde por la mañana hasta por la noche, para ir a trabajar y luego a un evento cambiando algún accesorio, que eso para mí es importante. Siento que cada vez vamos más rapido y la comodidad es importante a la hora de elegir un look.

Si solo pudieras escoger tres prendas con las que vestir este otoño/invierno, ¿cuáles serían?

Soy fan número uno de las blazers. Creo que una bonita americana es un muy buen fondo de armario, la típica que cuando no sabes qué ponerte, la miras y sabes que te va a salvar una vez más. En segundo lugar diría una camisa blanca, nunca falla y es una prenda muy versátil según como la combines. Y un mocasín bonito, una tendencia que ha vuelto y me hace muy feliz porque es un zapato que me encanta, es súper elegante, cómodo y te puede acompañar siempre.

Te encanta la tendencia de los mocasines, pero ¿cuál sería la que nunca te pondrías?

No soy mucho de transparencias, así que diría que es la tendencia con la que menos me identifico y que no llevaría porque no me hace sentir cómoda.

Tu cambio de look ha sido muy comentado y te queda genial. Ahora que te has atrevido a esta transformación, ¿te planteas probar otras tendencias como teñirte de caoba, cortarte flequillo...?

La verdad es que estoy feliz. Pensaba que echaría de menos mi pelo largo, y al revés, estoy comodísima y feliz, siento que la ropa sienta mejor, y que me ha rejuvenecido el corte (se ríe). Pero de ahí a más cambios de looks próximamente... seguro que no. Me apetece disfrutar de esta nueva etapa.

A ese corte de pelo suelen llamarle 'mom hair' porque resulta más práctico cuando tienes bebés. ¿Qué otros trucos sigues para poder cuidarte más fácilmente con tres hijos?

Rotundo sí a que el pelo corto con hijos es mucho más fácil, nada que ver, evito innumerables tirones de pelo desde que me lo he cortado. Y sobre cuidarme, no me cuido todo lo que debería porque con los niños es complicado sacar tiempo para una misma. Aunque es necesario, las que seáis madres entenderéis de lo que hablo. Lo que sí que hago es siempre mi rutina de hidratación mañana y noche. Como me decía mi madre, "la piel tiene memoria y cuando antes empieces a cuidártela, mejor". Y así lo hago desde hace años y, además, ya la tengo tan interiorizada que no tardo casi nada

En realidad te cortaste el pelo para apoyar la lucha contra el cáncer de mamá. ¿Por qué crees que es importate tomar voz en estas causas?

Creo que siempre es momento de apoyar la investigación porque es la única cura contra el cancer. Es una enfermedad que nos afecta a todos, y teniendo la suerte de tener el altavoz tan grande que tenemos con las redes sociales, creo que es importante utilizarlo para ayudar a estas causas.

Me corté el pelo con Llongueras para donarlo a mujeres que están atravesando la enfermedad y no tienen recursos para poder acceder a una peluca. En los salones Llongueras cortan el pelo de manera gratuita a quien quiere donarlo.

Fuiste una de las invitadas más sencillas y elegantes de la boda de tu amiga Marta Pombo hace unas semanas, ¿cómo ideaste el look?

Pues la verdad es que me lo compré en Berlín, dos dias antes de la boda (se ríe). Yo siempre soy de último momento, mis seguidoras se pensarán que soy perfecta y que tengo todo preparado por adelantado, pero si vivieran mis estreses de los minutos antes sufrirían conmigo (se ríe). Era un vestido que me gustaba de Ganni y justo en Berlín, donde viajamos con Amazon Fashion, me acompañaron todas a comprarlo y fue un claro sí, porque era ideal y quedaba monisimo

Tomás y tú soléis llevar looks coordinados en las bodas y eventos, tanto en los colores escogidos como en el estilo. Por ejemplo, en la entrega de los Premios FASHION al Talento 2023. ¿Cómo elegís los estilismos en esas ocasiones? ¿Quién aconseja a quién?

La verdad es que no pensamos en eso, pero nuestro estilo es bastante parecido, y nos aconsejamos los dos siempre, mutuamente.

No debe ser fácil mantener una relación tan sólida como la vuestra cuando ambos estáis tan expuestos a las redes...

Tenemos una relación muy “normal”. A veces en las redes, todo se idealiza, pero no somos perfectos. Nos queremos mucho y también nos peleamos como todos, pero lo bueno es que nuestra relación es la misma que cuando no teníamos redes y creo que ahí reside la clave de todo.

¿Cómo conseguís que los comentarios negativos no os afecten? ¿Cuál es vuestro truco para seguir tan enamorados años después?

Bueno yo creo que los comentarios negativos nunca gustan, pero sí que es verdad que hay épocas en las que te afectan más y otras que te afectan menos. No es fácil estar expuestos, pero sabiendo que no le puedes gustar a todo el mundo, todo es más sencillo. Yo creo que el amor cambia, y para seguir enamorados, trabajamos mucho juntos en ello, y también tenemos ratos para nosotros dos solos. Creo que eso es muy importante al final una relación sólida y cuidada se nota después en la familia también.

¿Os gustaría tener más hijos?

Por ahora no entra en nuestros planes. Vamos a disfrutar de los tres, que están en unas edades divertidisimas.

Has escrito un libro, tienes una firma de moda, no paras de colaborar con muchas marcas diferentes... ¿Dónde te ves profesional y personalmente en cinco años?

Pues la verdad es que esta pregunta es de las más difíciles de responder. Para mí, lo más importante es la salud de todos los míos, así que si tuviera que pedir un deseo, sería eso.

ESPECIALES... TOMÁS Y MARÍA, DE LO PROFESIONAL A LO HUMANO

Loading the player...

Haz click para ver “María y Tomás, en lo profesional y en lo humano”, un documental sobre una de las parejas más reconocidas del mundo “influencer” en España que acumula casi un millón de seguidores en Instagram. Con tan solo 20 años tuvieron a su primer hijo y su historia se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. En este documetnal acompañamos a la pareja en su día a día junto a sus hijos, descubrimos qué hay detrás de cada uno de sus trabajos y familiares y amigos nos cuentan cómo vivieron ser padres siendo tan jóvenes. ¡No te lo pierdas!