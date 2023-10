Olivia Palermo elige un minivestido con efecto piernas infinitas de la firma coruñesa que viste doña Letizia

No importa en qué época del año nos encontremos, cuáles sean las tendencias imperantes en ese momento o el estilo que mejor vaya con nosotras. Si hay una prenda capaz de sobrevivir al paso del tiempo (y de las modas) ese es el vestido negro. El little black dress, la prenda con la que Chanel revolucionó el armario femenino y que infinidad de diseñadores han reinterpretado después, sigue siendo una pieza que no falta en las elecciones de las más estilosas, algo que ha vuelto a confirmar este fin de semana Olivia Palermo.

Si algo tiene de especial el estilo de la neoyorquina es su eclecticismo. Aunque entre sus elecciones no faltan piezas sofisticadas firmadas por grandes creativos, Olivia conjuga estos diseños con prendas más sencillas, como pantalones vaqueros o camisetas blancas. También le gusta jugar con las tendencias. Se atreve con ellas, las hace suyas, pero le gusta que convivan con diseños más clásicos que podrían formar parte de cualquier fondo de armario. Luego hay prendas, como la que llevó este fin de semana para pasear por Nueva York, qué están a medio camino entre lo clásico y la tendencia.

Hace solo unas horas, Olivia Palermo compartía con sus más de ocho millones de seguidores un story en el que lucía un minivestido negro, con efecto piernas infinitas. El vestido destaca por el gran volumen que tiene su falda que cae en pliegues fluidos y generosos que aportan mucho movimiento al diseño. Tiene, además, un favorecedor escote con forma de media luna que deja al descubierto la clavícula. Pero lo más llamativo es que este diseño confeccionado en crepé y taffeta, es el modelo Saba (450 euros) de Boüret, una firma de A Coruña que ya ha conquistado a doña Letizia, a la que vistió en los Premios Fundación Princesa de Girona 2022.

"Contactamos con Olivia para presentarle la marca y nos dijeron literalmente 'Olivia loved it!'. Nos hicieron una pequeña selección de sus modelos favoritos y le mandamos algunos sin esperar nada la verdad", nos explican desde el departamento de comunicación de la firma. Pero este fin de semana se llevaron una grata sorpresa: Olivia había elegido uno de sus diseños. "Teniendo como tiene a su alcance todas las marcas que quiere, que haya elegido lucir un diseño español es un orgullo. Vanessa Datorre, la diseñadora de Boüret, está que ni se lo cree. No le paran de llegar mensajes dándole la enhorabuena, diciéndole que se lo merece…. Y yo la verdad es que estoy feliz. Hay mucho trabajo detrás de todo esto y al final todo tiene su recompensa", concluyen orgullosas.