Laura Vecino, una invitada espectacular con un llamativo vestido-mantón en Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera, Cádiz, se convertía ayer en uno de los lugares más observados de nuestro país. Hasta allí se desplazaban buena parte de la aristocracia española (y extranjera) para acudir a uno de los enlaces más esperados del año, el de Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, con el financiero franco-argentino Maxime Corneille. Una boda que tuvo lugar en la iglesia de San Miguel a la que la novia llegaba cerca de la una del mediodía en un coche de caballos. Aunque ella se decantó por un diseño de corte clásico y cierto aire regio, muchas invitadas apostaron por prendas de tendencia. Entre ellas destacó Sofía Palazuelo, convertida en una de las más elegantes. Pero ha sido hoy cuando hemos descubierto otro de nuestros looks favoritos: un diseño lleno de texturas y con detalles de flecos con el que Laura Vecino no podía estar más guapa.

Entre los muchos asistentes que no se quisieron perder el enlace estaban Rafael Medina, duque de Feria, y tío de Victoria Elisabeth de Hohenlohe-Langenburg, acompañado por su mujer, Laura Vecino que, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en otra de las invitadas mejor vestidas del evento. La diseñadora optaba por un original vestido firmado por Johanna Ortiz, una de las creativas colombianas más aclamadas tanto dentro como fuera de su país. En concreto se decantó por el diseño Folk Dance Dress, un vestido que forma parte de la actual colección de la firma y que está a la venta en su tienda online por 4.500 dólares (unos 4.280 euros aproximadamente). Se trata de una prenda confeccionada en seda, de corte midi y con un llamativo y pronunciado escote cuadrado. Pero lo más sorprendente es que el diseño recuerda a los mantones de manila no solo en sus flores bordadas, también en los flecos que adornan todo el bajo de la falda.

Para completar su estilismo, Laura se ha decantado por unas sencillas y elegantes sandalias de tiras doradas de Aquazzura y un bolso tipo clutch de Carolina Herrera. Concretamente se trata del modelo Metropolitan Insignia, un bolso-joya que se ha convertido en un referente de la firma. Además, eligió unos llamativos pendientes de flores.

Un favorecedor look 'beauty'

Los looks de belleza naturales son los preferidos por las invitadas a todo tipo de eventos y Laura Vecino no fue una excepción. La diseñadora se decantó por un sencillo recogido bajo que dejaba ligeramente sueltos los mechones de cabello que bordean su rostro. En cuanto al maquillaje, se decantó por un efecto buena cara que cedía el protagonismo a sus ojos, maquillados en tonos tierra y con un favorecedor delineado que daba profundidad a su mirada.