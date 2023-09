Paula Echevarría se viste de 'Campanilla' con altísimas botas estampadas de tacón

Una de las razones por las que nos gusta el entretiempo es por las decenas de combinaciones que podemos crear con la ropa que cuelga del armario, algo que Paula Echevarría ha puesto en práctica estas semanas. Como cada fin de semana, para su cita con la televisión suele apostar por looks llamativos aptos para las más atrevidas. Ejemplo de ello es el que ha estrenado hace unos días y con el que ha revolucionado las redes sociales.

Una vez más ha apostado por el combo favorito del momento, vestido y botas, la fórmula que se ha colado en las novedades de nuestra marca de cabecera, Zara, y que amantes de la moda como ella caen en su tentación temporada tras temporada. Inesperadamente, el minivestido verde satinado con el juego de tirantes que rodean su cuello y las mangas que caen sobre los brazos, obra de la diseñadora Alicia Rueda, nos ha recordado nada más ni menos que a un personaje mítico del mundo Disney. Aunque eso sí, ¡con una versión mucho más sensual!

Con esta propuesta made in Spain que para nada ha pasado desapercibida entre sus más de tres millones y medio de seguidores, ha demostrado que no tiene miedo a arriesgarse con opciones diferentes, y es que luzca lo que luzca, ¡se convierte en noticia! En esta ocasión, para acudir al programa Got Talent, con el que colabora como jurado desde hace un par de meses, se ha decantado por unas botas todoterreno que desprenden personalidad. Una tendencia que aterriza pisando fuerte (¡nunca mejor dicho!) y que ha sabido adaptar a su vestuario convirtiéndose en una Campanilla moderna.

Se trata de un diseño XXL de lo más protagonista, por encima de la rodilla y bañado de un estampado de serpiente iridiscente con un gran tacón metalizado que potencia aún más la longitud de sus piernas. Una combinación para nada sencilla que Paula ha sabido defender con actitud demostrando que no hay nada que le frene a la hora de marcar la diferencia. Pero, ¿quién firma este súper calzado? La lujosa marca portuguesa Luis Onofre, la misma que ha conquistado a otros rostros españoles tan conocidos como Laura Escanes, y que se ha colado en el vestidor de la actriz más de una vez. ¿Las volverá a llevar cuando el frío se instale en la ciudad? ¡Seguro que sí!