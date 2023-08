Alice Campello, la invitada más elegante con un vestido 'vintage' de escote 'bondage' y lentejuelas

A medio camino entre España e Italia, el buen gusto recorre la sangre -y el armario- de Alice Campello que se ha convertido en todo un referente de moda. ¡Sobre todo cuando hablamos de looks de invitadas! Ejemplo de ello ha sido el último que ha llevado. Y no, no ha sido en una boda como ha ocurrido en ocasiones anteriores, sino en una de las citas más importantes de la temporada: en la nueva edición del Festival de cine internacional de Venecia que ha dado comienzo esta semana acogiendo a reconocidos rostros de la industria.

Todas las miradas allí presentes se han fijado en ella, y no es para menos. Allá a donde va, la modelo no pasa desapercibida, su belleza natural de melena rubia y mirada felina tiene gran responsabilidad en ello, pero también las impecables elecciones que hace para este tipo de citas. Siguiendo la misma línea estética brillante por la que ha apostado este verano, la empresaria de belleza y fundadora de Masqmai, se ha decantado por un peculiar traje que esconde una historia detrás. Un original cuerpo ceñido bañado de lentejuelas y cuentas negras bordadas a mano que, al estilo Bondage -la tendencia que popularizó Gianni Versace en la maravillosa época de los noventa-, cuenta con varios tirantes cruzados anudados a la cintura.

Y su vestidazo es de...

Una precioso pieza encorsetada que afina aún más su esbelta figura con una larga falda de tiro alto y estructura lápiz que se ajusta a sus curvas, ¡y tiene bolsillos delanteros! Este tipo de trajes tan especiales que protagonizan las alfombras rojas, suelen carecer de ese detalle, a pesar de el gesto de ocultar parte de sus manos en el interior, es una muy buena estrategia para posar de varias formas ante las cámaras. ¿Quién lo firma? Confiando en el ingenio y el 'saber hacer' de los modistas de su país, en esta ocasión se ha dejado llevar por una de las propuestas de Giorgio Armani.

Pero inesperadamente no se trata de un look que vimos meses atrás sobre la pasarela durante la Semana de la Moda de Milán. Este vestuario digno de una experta en moda, que ha ocupado los titulares internacionales, resulta formar parte de la colección otoño-invierno 2013 de la mítica casa de costura. Una vez más somos testigos de cómo la moda es cíclica, todo que lo fue tendencia, vuelve. Y dar con un traje tan bonito como éste en los archivos, es señal de un gusto exquisito. ¿Volveremos a verla pasear por la Biennale de Venecia?