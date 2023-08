Paula Echevarría recicla en Marbella el 'look Zendaya' que estrenó en televisión

Marbella se ha convertido en epicentro de las vacaciones de las celebrities españolas: por tierras malagueñas hemos visto últimamente a Manuela Sanz, Victoria de Marichalar o Miguel Ángel Silvestre, entre otros rostros conocidos de nuestro país. Pero si hay alguien que ha puesto a esta ciudad en el punto de mira, ha sido Paula Echevarría, quien lleva varias semanas disfrutando del buen clima de la Costa del Sol, y también de los conciertos que ofrece el cartel de su festival Starlite Occident. Allí fue donde la actriz celebraba hace poco más de una semana su 46 cumpleaños; tampoco se perdió la gran gala anual... y ahora vuelve a visitar la Cantera de Nagüeles, donde tienen lugar los shows, para escuchar a uno de sus artistas favoritos, Juan Magán, con quien ha posado tras su actuación. ¿Su look para la divertidísima noche? Un doz piezas precioso que ya le habíamos visto, hace meses, en televisión.

Como buena influencer, Paula Echevarría ha querido compartir con sus 3,6 millones de seguidores el fiestón del que ha disfrutado junto a su pareja, Miguel Torres, y algunos amigos. Gracias a estas capturas, hemos podido descubrir que la actriz sí incorpora algunos de los estilismos que luce en el programa Got Talent, donde ejerce de jurado, a su vestidor personal. Y es que, para el concierto del DJ y productor Juan Magán, Paula ha escogido un conjunto en verde lima con el que apareció el pasado abril en el talent show.

Como contamos en ese momento, se trata de un dos piezas de la colombiana Silvia Tcherassi formado por un crop top con escote halter (320 euros), y una falda de tejido fluido que se ciñe en la cadera para, a continuación, ganar volumen gracias a un plisado y una abertura lateral. Un look muy favorecedor que llevó con sandalias del portugués Luis Onofre y que realza su tonificaada figura así como el tono bronceado que Paula suele lucir prácticamente todo el año.

Un look, dos peinados

En primavera, comparamos el look de Paula en Got Talent con el que lució Zendaya en los premios Oscar 2021, cuando escogió un vestido amarillo de Valentino con cut outs. Pero no lo hicimos solo por el diseño en sí, sino también porque, como la estrella de Hollywood, Paula llevó su melena suelta y rizada en televisión. Sin embargo, en sus vacaciones marbellíes, ha preferido la sencillez de una coleta alta, el peinado fácil que siempre nos salva (también del calor) en las noches de verano.