Aída Artiles pone a la venta sus prendas más versátiles por una buena causa: ¿Te apuntas?

La vida de Aída Artiles dio un giro radical al encontrarse con una disciplina que le proporcionaría, por fin, serenidad, tras más de una década sometida a las complicadas exigencias de la industria del modelaje. En su faceta como profesora de Yoga, la canaria ha conseguido establecer una relación casi espiritual con la naturaleza que comparte con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales. Su amor por la moda no se ha ido, sin embargo, solo se ha transformado, en línea con la filosofía del bienestar que rige cada ámbito de su nueva vida. Es por ello que la modelo acaba de ceder su ropa por una buena causa que pone en el centro del debate el valor de las segundas oportunidades. ¿Quieres participar?

¡Tenemos una cita solidaria con la moda sostenible!

El jueves 6 de julio a las 18:00h tendrá lugar un encuentro online de la mano de Aída Artiles en el que presentarán las 17 prendas que la modelo ha donado al Armario Solidario de Ayuda en Acción. Estas se pondrán a la venta el mismo día del evento en la plataforma de reventa de moda Micolet, destinando el 100% de lo recaudado al Programa España de la ONG, que brinda a jóvenes de escasos recursos oportunidades para formarse, acceder a un empleo digno y poner en marcha sus emprendimientos. Con tu asistencia al Webinar, tendrás acceso prioritario al armario de Aída, así que no puedes perdértelo.

El valor de las segundas oportunidades

Si fichas algo de este Armario Solidario, no solo estarás dando una segunda oportunidad a la prenda sino que también, con un simple gesto, estarás dando una segunda oportunidad a quien más pueda necesitarla. Iniciativas conscientes como esta van más allá de la moda, pues repercuten tanto en el bienestar medioambiental como en el futuro de decenas de jóvenes en situaciones adversas. Para conocer un poco más sobre cómo podemos colaborar, hemos hablado con Aída Artiles, la modelo canaria que cambió las pasarelas (al menos temporalmente) por la vida slow.

¿Cómo definirías tu estilo personal a las chicas que no te conocen?

Creo que no tengo un estilo definido. Pero si tuviera que describirlo soy de la filosofía de 'menos es más', busco siempre la comodidad, un toque masculino, colores neutros y algo desenfadado.

¿Qué tipo de prendas podremos encontrar las usuarias en este Armario Solidario?

En mi Armario Solidario puedes encontrar prendas muy dispares. Desde un abrigo de Bimba y Lola de hace un par de temporadas y unos vaqueros pitillo de caja alta de mi época de castings infinitos hasta unas botas de Jeffrey Campbell del año 2014 que compré en Nueva York.

¿Por qué has decidido poner a la venta estas prendas en particular?

Me siguen gustando mucho estas prendas que he donado a favor de Ayuda en Acción, pero por el estilo de vida que llevo ahora ya no me las pongo. También porque estoy segura que alguien les dará más vida que yo. Son prendas que no pasan de temporada y muy versátiles.

¿Qué es lo que más compras de segunda mano?

Suelo comprar jerséis gorditos para invierno, abrigos y chaquetas más especiales. Los tejidos de antes siento que eran de mejor calidad que hoy en día en tiendas más comerciales. Y siempre que encuentro prendas especiales, me gusta imaginar la vida que habían tenido antes.

Además de modelo, eres una experta en Yoga. ¿Comprarías un conjunto deportivo usado?

Para conjuntos de ropa de yoga, no me he visto en la situación, pero si están en buen estado y han sido lavados correctamente no veo motivo para no hacerlo.

¿Recuerdas cuál fue tu primera experiencia con la moda sostenible en cualquiera de sus formas?

La primera vez que estuve viviendo en París, tendría diecinueve o veinte años, entré por primera vez en una tienda vintage y quedé fascinada. Me gustaba todo lo que veía, me parecía una genialidad. En España aún no había este tipo de tiendas o, al menos, yo no las conocía. Los abrigos antiguos, chaquetas y jerséis oversize me enamoraban. Siempre me ha gustado mucho la moda de los 70 y 80, de esto había mucho ahí. No recuerdo bien si llegue a comprar algo, pero a partir de entonces empecé a buscar tiendas vintage allá donde estuviera. Conservo casi todas las prendas vintage que he comprado.

¿Qué otros trucos pones en práctica para tener un armario consciente con el medio ambiente?

Hace tiempo que no compro ropa cada temporada. Mantengo mis básicos desde hace años y solo compro alguna prenda especial por estación. Trato de elegir marcas o tiendas donde la cadena humana y medioambiental es sostenible, aunque mentiría si no digo que sigo comprando de vez en cuando en tiendas más convencionales. Mis zapatos siguen siendo los mismos desde hace años, tengo poca variedad y lo que tengo es lo que uso. He ido regalando a familiares o conocidos y donando.

¿Por qué has decidido decir 'sí' a esta iniciativa?

Cuando Ayuda en Acción me presentó esta iniciativa para crear un Armario Solidario, donde además de darle una segunda vida a mis prendas, les ofrezco oportunidades a los jóvenes más vulnerables de nuestro país, me pareció una grandísima oportunidad. Hace años que colaboro con varias ONG y me gusta involucrarme en proyectos donde pueda aportar mi granito de arena.

Me gustaría pensar que a través de mi aportación en este proyecto puedo inspirar a otras personas, animándolas a que se sumen donando sus prendas. Además, este jueves 6 de junio, a las 18h, participo en un encuentro online para presentar la iniciativa, ¡aprovecho para invitar a todos aquellos que quieran conocer más sobre este proyecto tan bonito!