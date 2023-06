En Ibiza, con Hiba Abouk: 'Me apetece ocuparme de mí, de mis hijos y retomar mi vida'

Que cambies el Pilates por el Boxeo es bastante significativo en según qué momentos. Pero lo es todavía más que, en esa situación, mantengas la luz en los ojos (los verdes más bonitos que tiene el cine español, por cierto). Hiba Abouk puede haber pasado unos meses sin duda difíciles, sin embargo, no ha perdido -ni de lejos- algo que, para quienes la hayan visto un par de veces, la caracteriza: las ganas de vivir y sentir cada segundo. "Procuro que cada día sea especial porque cada día es una bendición y hay que estar agradecidos de estar vivos, de tener salud". Así comienza nuestro encuentro en la isla más mágica de España, Ibiza, hasta donde hemos viajado para disfrutar de uno de los mejores planes del verano, Magic Sunsets de Calzedonia, una fiesta que pronto se replicará en Suances (6 de julio), Marbella (día 13) y Girona (día 20).

Ibiza es uno de los lugares más especiales de España, y más al atardecer, como ahora. ¿Qué tiene que tener un momento para ti para que lo sientas como único?

La verdad que procuro que cada día sea especial porque cada día es una bendición y hay que estar agradecidos de estar vivos, de tener salud. ¿Qué momento es especial para mí? Cualquiera que se pueda compartir. Por supuesto, desde que soy madre, mi prioridad son mis hijos y entonces cualquier cosa con ellos resulta lo más especial para mí y se convierte en un momento único. Pero bueno, si no están mis hijos también hay momentos especiales, obviamente. Compartir mi tiempo y mi espacio con la gente a la que quiero, con una amiga, con un amigo, con una buena película; con algo que te llene, con alguien sano, con algo sano. Eso es súper especial. Cuando das un poco la vuelta, y subes y bajas, y has tenido cosas, te das cuenta de que lo único importante, o a mí que me lo parece, es la salud y el tiempo. Tener salud y tener tiempo para compartir con los míos; eso es la riqueza, lo demás va y viene.

Cuando estás de vacaciones, o a las puertas de ellas, es más fácil darse cuenta de esto que hablas, de valorar lo que importa. Esta isla también ayuda a ello. ¿Qué es para ti Ibiza?

A mí me gusta muchísimo Ibiza. Creo que todo el mundo lo sabe: es una isla muy especial.Tiene una energía especial y tiene unos atardeceres realmente mágicos, como el de hoy. Y es una isla en la que siempre pasan cosas, hay sinergias, viene tanta gente, todo el rato. Eso es lo que me mola de Ibiza. Uno de los lugares más maravillosos del mundo está en España. Y, como española, lo siento a mucha honra, ¿sabes? Así que, gracias Ibiza por existir y por colocarnos en el mapa (sonríe).

¿A qué otro lugar te gusta volver para desconectar o para disfrutar de verdad?

A Túnez. Es el país de mis padres y donde he pasado mi infancia. Es donde tengo mis primeros recuerdos de verano, de grupos de amigos, de playa. Y es un lugar que, cuando aterrizo y salgo del avión, respiro y descanso. Desconecto de verdad. Dejo de mirar el teléfono, porque se para el tiempo para mí y digo "aquí estoy para disfrutar". Este verano voy a estar allí con mis hijos y voy a pasar tiempo en familia. Tengo muchas ganas de eso, de que mis hijos ahora disfruten de lo que yo disfruté de pequeña. Y de pasar ese legado, ¿no? También cultural, ojalá puedan aprender un poco el idioma también.

¿Qué otros planes o proyectos tienes para los próximos meses?

Tengo un proyecto de trabajo para final de año que está por confirmar y que ojalá salga.

Hace un par de años, te entrevistamos cuando justo volvías a trabajar tras ser mamá y nos contaste que practicabas mucho Pilates. Ahora te vemos más haciendo boxeo...

Sí, total, he cambiado de tercio. El Pilates lo retomaré en un momento de mi vida más apacible, probablemente, porque me encanta también. Pero ahora mismo el boxeo es lo que consigue que mi mente funcione, donde me desfogo, donde me desahogo, donde puedo soltar todo. Cuando acabo la clase, digo, "wow, venga, ya está, ya puedo empezar el día". Lo suelo hacer muy, muy temprano, llevo a mi hijo al colegio y después me meto a boxear. Y me mantiene en forma, mental y físicamente.

Desde luego estás muy en forma. Afortunadamente, la sociedad cada vez es más inclusiva con todos los tipos de cuerpos y hay firmas como Calzedonia que, por todos los modelos diferentes que ofrece de cada top y de cada braguita de bikini, apuestan por esa diversidad. ¿Consideras que la moda ha conseguido un gran avance en este aspecto, el de incluir todos los cánones, o todavía queda mucho por hacer?

Siempre queda camino por recorrer, porque todas las cosas no están hechas ni hay que darlas por hecho. Pero que el camino está bien encauzado, desde luego. Se ve muchísima diversidad en la moda y Calzedonia es una de las marcas que apuesta por esa diversidad de todo tipo. Racial, física... Es súper importante incluirnos a todos. El mundo es grande y diverso, somos todos muy diferentes. Y tenemos que poder ver una publicidad y sentirnos identificados. Porque si no, no llegas a todo el público. Aunque sea solo por una estrategia meramente de marketing. Hoy sales a la calle y ves de todo. ¿Por qué en una publicidad solo vas a incluir a la modelo blanca, rubia, de 1,80...? No, tiene que haber una morena, una más gordita, una más flaca, una mulata guapísima... Y a mí eso me encanta, la diversidad. Es una cosa que me gusta particularmente y me parece súper enriquecedora. Yo soy hija de esa mezcla.

Hablando de hijos... tú has dicho que lo mejor que te ha pasado en la vida ha sido ser madre. ¿Te gustaría volver a serlo?

La verdad que, de momento, no. Pero no hay que decir "de este agua no beberé". Ha sido una experiencia espectacular en mi vida, y no lo descarto. Está claro que en un futuro próximo te puedo decir que no retundo. Porque me apetece también ocuparme de mí y de mis hijos, y de retomar mi vida. Ahora he sufrido un cambio y es importante ocuparse y estabilizarse. Pero bueno, ¿quién te dice que dentro de cuatro o cinco años no vuelva a ser madre? Es verdad que tengo una edad, no me voy a creer Peter Pan, pero no lo descarto. Tener, adoptar...

Es verdad que nos han vendido durante décadas que solo puede ser madre hasta cierta edad, pero, entre todas y gracias en gran parte a las celebrities, estamos desbancándolo.

Compañeras como Paula Echevarría u otras que han tenido hijos a partir de 40, y después han recuperado la forma física; se lo curran y ya está. Se puede agarrar un poco.

¿Qué te gustaría que tus hijos aprendieran de ti?

Que sean honestos y buenas personas. Y que tengan paz. Que siempre vayan por el camino de la paz, que es mucho más sano.

¿Y qué has aprendido tú de ellos?

A tener una paciencia infinita que creo que antes no tenía (sonríe). Ellos me han enseñado a tenerla. Y también a estar en conexión con el amor todo el rato porque les amo incondicionalmente, 24 horas al día, siete días a la semana. Les amo a ellos, y por ende a todo lo que me rodea, ¿sabes? Si te relacionas con amor, todo fluye.