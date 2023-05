Katy Perry deslumbra con un impresionante vestido metalizado en el concierto por la coronación

La coronación del rey Carlos III ha sido sin duda la noticia de este fin de semana, que terminaba ayer con un multitudinario concierto en el Castillo de Windsor. Katy Perry fue una de las artistas que deleitó con su música a las 20.000 personas que allí se reunieron, incluida la familia real británica. La cantante, que el día anterior había asistido a la proclamación en la abadía de Westminster luciendo un exclusivo conjunto de falda y chaqueta firmado por Vivienne Westwood, rindió homenaje de nuevo a la fallecida diseñadora durante su actuación. Y lo hizo con una espectacular pieza metalizada con la que deslumbró (literalmente) sobre el escenario.

Según informaba la casa de modas, se trataba de un vestido hecho a medida e inspirado en las siluetas encorsetadas de los diseños del siglo XVIII. De palabra de honor y escote en forma de corazón, destacaba sin duda por el maxivolumen drapeado de la falda, que arrancaba destellos dorados gracias al tejido metalizado con el que ha sido confeccionado. Un exclusivo diseño que acompañó con guantes largos a juego.

Elaborado en cuero artificial, explican que la idea era evocar "la grandeza barroca". El color escogido parecía hacer un guiño al oro asociado a la ostentosidad no solo de este periodo cultural, sino también a las joyas de la monarquía e incluso a la decoración que vimos durante la coronación, pues el carruaje donde viajaban los reyes Carlos III y Camilla estaba bañado completamente en oro, un símbolo icónico en las coronaciones inglesas con más de dos siglos de antigüedad, que parecía verse reflejado en el vestido de la artista.

La propia cantate ha compartido en sus redes sociales algunos detalles de esta creación tan especial, entre los que se incluyen un bordado a mano que grabaron en el interior del corpiño, donde se puede leer "Katy Perry", "Charles III" y una pequeña corona más la fecha actual.

Pero esa no es la única referencia que pudimos encontrar en este diseño: también hemos sabido a través de la firma que el vestido de Katy Perry está basado en una creación vintage de Vivienne Westwood. Al parecer, han tomado como ejemplo un look nupcial que formó parte de la línea Gold Label, perteneciente a la colección Primavera/verano 2006. Y aunque no han especificado exactamente cuál es el modelo, lo cierto es que recordando aquella presentación encontramos similitudes como esta.