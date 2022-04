El 'eyeliner' neón de Katy Perry será la inspiración para tu próximo maquillaje de festival

¿De qué color sueles hacerte normalmente el delineado de ojos? ¡Déjanos adivinar! Negro, ¿a qué sí? Sin duda es la opción que más utilizamos a la hora de rasgar la mirada, ya sea con un marcado cat eye o con un sutil trazo con lápiz. Y no es mala elección: da profundidad a la mirada, la enmarca, aporta una mayor sensación de volumen a las pestañas... ¿Pero y si esta temporada innovamos con algo difrente? La llegada del buen tiempo ha hecho que los colores vibrantes se conviertan en los protagonistas de las tendencias: el néon no solo se ha colado en nuestros armarios, ¡también en el maquillaje! Y hay quienes se atreven a combinarlo en ambos casos, como Katy Perry, que nos ha dado la inspiración que necesitábamos para nuestro próximo look primaveral.

La cantante aperecía anoche en American Idol, programa en el que ejerce de jurado, con un conjunto naranja néon que no pasó desapercibido. Un dos piezas formado por una blusa satinada con pedrería plateada y una falda larga a juego con abertura. Y aunque el pelo lo recogió en un sencillo moño desenfadado, al maquillaje sí quiso darle el foco de atención que merecía utilizando una técnica muy común en moda, la del color block. Un estilo que mezcla colores complementarios y que ella quiso trasladar a su mirada, apostando por un original delineado en rosa neón, enmarcado por dos franjas más oscuras que combinó con la sombra que llevó en el párpado móvil.

El maquillaje es obra de Michael Anthony, el artista con el que la cantante lleva tiempo trabajando y en el que confían también otras celebrities como Kim Kardashian, Ariana Grande o la modelo Winnie Harlow. La particularidad de este delineado es que no se aplica al ras de las pestañas superiores, sino que nace justo a la altura del extremo exterior del ojo, en un trazo recto y ligeramente inclinado. Para lograr un resultado más preciso, puedes probar con la técnica que aprendimos de expertas como la maquilladora de Euphoria: en lugar de utilizar el lápiz de ojos directamente, realiza el delineado con una sombra tipo gel y un pincel biselado. Después puedes completar el look con un ahumado usando una sombra magenta como la de Katy Perry y una buena capa de máscara de pestañas.