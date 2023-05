El inesperado look de Irina Shayk para asistir a una fiesta: en chándal y con tacones

Ya han pasado unos días desde que se celebró la Gala MET, pero todavía seguimos descubriendo anécdotas de lo más curiosas. La última la acaba de revelar Irina Shayk, quien ha compartido algunas imágenes en redes del look que escogió para asistir a la fiesta que tuvo lugar tras la alfombra roja. Y es que si pensabas que la modelo había sorprendido a las puertas del Museo Metropolitano de Nueva York, combinando un vestido vintage de Yohji Yamamoto con bailarinas planas... es porque aún no habíamos visto las prendas por las que se decantó después.

Era una de las invitadas a la after party junto a otras cuantas celebrities, quienes se cambiaron de look manteniendo en su mayoría la etiqueta que esta cita, inspirada en el legado de Karl Lagerfeld, requería. Pero lo cierto es que las etiquetas no van precisamente con Irina y así lo demostró una vez más: "De camino a romper las reglas", comentaba hace unas horas en una publicación donde desvelaba su inesperado atuendo. Una apuesta rompedora marcada por el estilo athleisure, en la que combinó prendas deportivas con un calzado de lo más llamativo.

Optó por la comodidad llevando un pantalón jogger ancho que conjuntó con una camiseta básica de tirantes, dos piezas deportivas a las que dio su toque personal agregando unos botines de la colección de Jimmy Choo y Timberland, un calzado de tacón en color dorado decorado con cristales. A este estilismo urbano agregó además una chaqueta bomber masculina de la firma Alpha Industries.

Eso sí, quiso introducir también un toque sofisticado manteniendo la gargantilla plateada con diamantes, obra de la diseñadora de joyas Ana Khouri, con la que posó en la alfombra roja. También agregó unos pendientes y modificó sutilmente su maquillaje, decantándose por un tono de labial más oscuro para la fiesta. Y es que aunque su look en chándal pueda parecer fruto de la improvisación, en realidad se trataba de una elección planeada al detalle por Natasha Colvin, la estilista de la modelo, quien también ha compartido unas cuantas instantáneas.

Hace tiempo que la rusa renunció a seguir al pie de la letra el protocolo cuando se trata de aparecer en un evento. Y aunque no reniega de los vestidazos de Alta Costura, tampoco deja de divertirse e innovar probando inesperadas combinaciones. El pasado año asistió a los British Fashion Awards con un vestido sostenible de H&M fabricado con botellas recicladas. Y hace unos meses sorprendía también con este look de noche, en el que mezcló una falda y guantes largos con una sencilla camiseta blanca básica.