El look de noche perfecto lo ha creado Irina Shayk ¡con una camiseta básica!

Cuando creíamos haberlo visto todo en cuanto a looks de la alfombra roja se refiere, llega Irina Shayk y nos deja sin palabras. La top ha acudido junto a otras celebrities al evento más glamuroso celebrado en Nueva York por la firma de joyería Swarovski, y lo ha hecho con un estilismo de noche que ha roto todos los esquemas. ¿Por qué? Porque la supermodelo rusa se ha atrevido a combinar diferentes estilos en un mismo look como nunca antes lo habíamos visto. Y no solo eso, sino que además, ha hecho de la prenda reina de los básicos, la camiseta blanca, la protagonista de su atuendo.

Así, la modelo que sigue rodeada por los rumores de su reconciliación con Bradley Cooper, se enfundó en una falda larga avolantada en el bajo, que combinó con una camiseta básica de manga corta metida por dentro de manera estratégica, unos guantes largos y unos botines de estilo cowboy. Como ves, Irina Shayk mezcló varias de las tendencias de esta temporada de otoño- invierno, y el resultado no pudo quedarle mejor. ¿El toque de elegancia? La gargantilla de cristales de Swarovski, la única joya.

La fiesta se celebró en The Mark Hotel, y lo curioso es que, a pesar de que la temática del evento era el ambiente navideño, Irina Shayk prefirió dejar a un lado los brillos y las lentejuelas para optar por un estilismo más cómodo y válido para cualquier ocasión. A la modelo le bastaron tan solo dos colores, el blanco y el negro, para crear un lookazo perfecto e innesperado para un evento de noche. Y siguiendo con esta estética de sencillez, se decantó por un beauty look natural, con la melena suelta y un maquillaje ligero, donde resaltó sus ojos con varias capas de máscara de pestañas.