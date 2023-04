Combina las zapatillas deportivas esta primavera así, y nunca irás mal vestida

Mocasines, bailarinas, botines... Hay un sinfín de calzado que puede combinar estupendamente con tus looks esta primavera, pero sin lugar a dudas el modelo estrella que une a modelos, actrices y princesas son las zapatillas con sello deportivo. Dependiendo del modelo, la silueta y el color que sea podrá quedar mejor con tu vestuario, ya sea enfundada en un vestido, falda o pantalones; y lo más importante: ¡irás cómoda y estilosa! Si no sabes cómo añadirlas, no te preocupes, porque el street style está inundado de propuestas maravillosas que nos despejarán todas las dudas. Descúbrelo en el nuevo video FASHION.