Diez looks originales para vestir con 'polka dots', el estampado que vuelve

Asociado tradicionalmente a los trajes de flamenca, los lunares forman parte de aquella colección de estampados atemporales, como el animal print, que si bien encajan durante todo el año, no lo hacen siempre con todo tipo de prendas ni colores. No obstante, firmas como Valentino, Chanel o Alaïa se han empeñado en que protagonice buena parte de sus colecciones. El estampado polka dots, como lo definen en inglés, regresa una primavera más apoderándose de vestidos románticos, trajes de chaqueta e incluso accesorios. Si quieres aprender a llevarlo con estilo, echa un vistazo a estos looks de street style que te servirán de inspiración esta temporada.