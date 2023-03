Tamara Falcó se suma al combo favorito y cómodo de las expertas: look básico con zapatillas

¡Por fin ha llegado el buen tiempo a la ciudad! Sinónimo de planes al aire libre para disfrutar de los rayos de sol, pero también de cambio de armario, o más bien dicho, de registro de estilo. Un importante detalle que hemos localizado en el último estilismo que ha estrenado Tamara Falcó en uno de los rincones más fotogénicos de la mansión de su madre situada en la zona de Puerta de Hierro. Y hablando en términos FASHION, la madrileña parece inspirarse una vez más en las estilistas nórdicas más influyentes de la industria que adoran reciclar prendas atemporales constantemente.

- Tamara Falcó recurre a la combinación más cómoda y 'chic' capaz de salvar cualquier día lluvioso

En el armario de la marquesa de Griñón encontramos todo tipo de piezas, desde trajes de chaquetas que te salvan de cualquier momento, a delicados vestidos de invitada, pero también prendas básicas con las que crear decenas de conjuntos, así lo ha vuelto a demostrar. Y lo que no imaginábamos era verla dar la bienvenida a la esperadísima primavera vestida de pies a cabeza con un total look que desprende comodidad y sencillez en todos los sentidos, como éste compuesto de una camiseta blanca con un pantalón negro fluido de corte recto y un par de zapatillas grises de New Balance.

- Tamara Falcó demuestra como una camiseta básica es capaz de completar el look más elegante

No es la primera vez que la diseñadora y empresaria de moda acude a este genial código de vestimenta que han puesto en tendencia las expertas en el sector y que funciona tan bien para cualquier momento. Con esta publicación en las redes sociales que acumula miles de likes, confirma el poder que tienen los modelos básicos y la importancia de invertir en aquellos de gran calidad para poder lucir continuamente sin miedo a que terminen perdiendo su silueta o color original. Y a lo largo de estas semanas en las que llegaba el entretiempo y mientras analizábamos sus estilismos del día a día, hemos dado con un interesante detalle que nos ha llamado bastante la atención y que cambia por completo la imagen del look, ¡y se encuentra en sus pies!

- El truco de Tamara Falcó para elegir el calzado de invitada que mejor combina con vestidos estampados

Como gran experta Tamara está al tanto de las novedades que se cuencen en la industria y suben a la pasarela, y parece que volvemos a encontrarnos nuevamente en la etapa de despedirnos de los tacones para sustituirlos por sneakers. Sí, como lees, el estilo comfy que tan de moda se puso durante la época de la pandemia sanitaria, ahora regresa de forma paulatina a los exclusivos vestidores de celebridades como ella, afirmando que ir guapa y estilosa poco tiene que ver con los centímetros de altura que lleves bajo la planta del pie. Y el truco para no fallar en el intento es combinarlo con diseños básicos y colores neutros, creando así una balanza perfecta que podemos copiar hoy mismo.