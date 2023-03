Tamara Falcó recurre a la combinación más cómoda y 'chic' capaz de salvar cualquier día lluvioso

A punto de dar la bienvenida a la primavera de forma oficial, en la capital nos hemos encontrado con un broche de semana en el que la lluvia está siendo la protagonista. Pero como se suele decir: al mal tiempo, buena cara... o mejor, soluciones de estilo prácticas. Y quien nos acaba de dar una de lo más ingeniosa ha sido Tamara Falcó, quien ha dejado de lado por un momento sus conjuntos de invitada en clave formal, para apostar por un look todoterreno de lo más cómodo. Hace unas horas compartía con sus seguidores su última elección con una imagen en la que posa saliendo de casa junto a sus perros, dejándonos con una idea perfecta para el entretiempo.

La marquesa de Griñón ha demostrado el poder que encierran básicos tan sencillos como unos vaqueros rectos negros y un jersey liso, sus dos apuestas para crear este look. Basta con incorporar una gabardina en el clásico color camel para aportar ese toque chic y elegante propio de esta prenda primaveral. Es sin duda una de las más recurrentes en el armario de Tamara, pues la hemos visto utilizarla muy a menudo, demostrando que encaja con estilismos tanto informales como aquellos más sofisticados con pantalón de traje y zapatos de tacón, como nos dejó ver el pasado octubre durante su visita a México.

Tampoco se nos ha escapado el modelo de zapatillas con el que ha completado su look de vaqueros y gabardina. Y es que la chef, que cuando se trata de ir en deportivas siempre prefiere escoger modelos en color blanco, se ha decantado por unas de las más virales. Ha llevado unas New Balance con suela gruesa y detalles en beis y gris, uno de los diseños favoritos de las prescriptoras que, aunque ahora mismo no se encuentra disponible en tiendas, se asimila mucho a otros como el 530 o el 9060. No son las únicas que Tamara guarda en su zapatero, de hecho en otras ocasiones ha llevado otras similares, como estas New Balance 990v5 con las que completó este look con mom jeans y jersey el año pasado.