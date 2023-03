El truco de Tamara Falcó para elegir el calzado de invitada que mejor combina con vestidos estampados

Comienza la primavera y con ella arranca también la época de eventos y celebraciones. Y aunque aún faltan unas cuantas semanas hasta que la temporada de bodas dé el pistoletazo de salida, es ahora el momento idóneo para comenzar a fichar conjuntos de invitada. Consciente de ello, Tamara Falcó acaba de anunciar el lanzamiento de su nueva colección junto a Pedro del Hierro, aquella que ya adelantó durante su presentación en Madrid Fashion Week y que ahora llega a las tiendas. Para dar la noticia, la marquesa de Griñón ha posado en redes sociales con un vestido estampado de inspiración romántica que reúne algunas de las tendencias más destacadas del momento.

Las siluetas midi, el color malva y, especialmente, las mangas con volúmenes son características recurrentes entre las nuevas propuestas de vestidos para invitadas que observamos entre las diferentes firmas. Tres factores que están presentes en este diseño de manga larga con escote semibarco y cintura fruncida. Es el modelo Camila, una pieza que forma parte de su última colaboración con Pedro del Hierro y que perfectamente se adapta a enlaces de día, cumpliendo con la etiqueta de cóctel que tantas dudas suele suscitar a veces entre los asistentes.

No hemos podido evitar fijarnos en el calzado con el que la chef ha querido combinar esta silueta, el mismo que sugieren desde la firma. Y es que cuando se trata de buscar el zapato más adecuado para un look con colores o estampados llamativos, solemos recurrir a modelos lisos en negro o nude, capaces de encajar con infinitos estilismos. No podemos negar su versatilidad, pero es irrefutable que las sandalias metalizadas han llegado esta primavera para hacerles la competencia, así lo observábamos en el street style de París y también lo confirma ahora Tamara con esta elección.

Las que ella lleva también pertenecen a su firma y tienen la particularidad de poseer un detalle de lazo con una textura similar al estampado del vestido. Bautizadas como Beli, se trata de unas sandalias plateadas confeccionadas en piel que cuentan con un aplique de pin para poder ajustar el lazo en el empeine o en el tobillo. Un calzado que podrás reutilizar también en looks de noche y que se presenta como una apuesta versátil de cara a esta temporada.

