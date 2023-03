Los lookazos rompedores de Valentina Ferragni para sus noches de fiesta en Madrid

Las hermanas Ferragni han declarado en numerosas ocasiones lo mucho que les gusta nuestro país y, más concretamente, Madrid, por lo que no es raro que de vez en cuando veamos que planean una escapada, como ha hecho este fin de semana Valentina. La hermana pequeña de Chiara ha disfrutado de unos días en la capital madrileña con varias amigas, y ha tenido tiempo de salir a una de las discotecas más buscadas por los influencers de nuestro país, en la cual ha coincidido con rostros conocidos como Ana Mena, Lola Lolita o Valentina Zenere. Como era de esperar, la italiana ha ido compartiendo sus planes a cada momento, así como los espectaculares looks que ha escogido para cada plan, no aptos para tímidas.

El estilo militar también puede ser sexy

El viernes salió de fiesta con un rompedor vestido mucho más arriesgado de lo que suele elegir, un diseño confeccionado en un tejido efecto segunda piel con estampado militar en tonos caquis, marrones y grises. Contaba con escote halter, falda asimétrica en clave mini y cañeras aberturas laterales y bajo el pecho. Para completar esa estética army, le sumó unas botas altas en piel negra de plataforma. Completó dejando su melena suelta, peinada con raya al lado y ondas rotas y apostó por un maquillaje muy potente en el que destacaba el delineado negro.

- Valentina Ferragni cumple 30: los looks con los que se ha consolidado como 'influencer' de moda

Tras acompañar una de las imágenes del pie de foto "La noche de anoche" en español, Valentina publicó otra serie de fotografías bajo el título "Madrileña", en las que posaba con un nuevo estilismo, esta vez más clásico y sofisticado pero igualmente con detalles de tendencia. De nuevo apostaba por los cut outs, en esta ocasión con un vestido que agregaba uno bajo el pecho consiguiendo darle un aire muy seductor al conjunto. Se trataba de un diseño en tono morado con escote palabra de honor y tira asimétrica al hombro decorado con una flor en el pecho, el cual acompañó de un bolsito de mano rosa glitter y pendientes de Valentina Ferragni Studio, su propia firma de joyería.

- El flechazo de Valentina Ferragni: los vestidos fantasía de las actrices españolas

Rodeada de estrellas

La italiana se ha codeado este fin de semana con rostros conocidos de nuestro país como la cantante Ana Mena y la influencer Lola Lolita, quienes también han impactado con sus estilismos cañeros en los que el color negro y las aberturas estratégicas han sido los protagonistas. También ha estado con la estrella argentina Valentina Zenere, protagonista de Élite, junto a quien compartió varios videos disfrutando de la noche madrileña.