Jerry Hall, la mejor compañía de su hija, Georgia May Jagger, en los 'Green Carpet Fashion Awards'

Aunque parecía algo casi imposible, al final ha terminado sucediendo. La moda, a pesar del fast fashion constante, cada vez es más consciente de la necesidad de apostar por una industria más responsable con el planeta y por eso, además de nacer cada vez más firmas sostenibles -como la gran lista made in Spain que te mostramos aquí-, es importante reconocer a todos aquellos que aportan su granito de arena a la causa. Para ello, en 2017 surgieron los Green Carpet Fashion Awards, unos premios celebrados anualmente en el Teatro La Scala de Milán, pero que en esta ocasión, se han trasladado hasta Los Ángeles para que, en la misma semana de los Oscars, se consiga reunir a la industria de la moda y el cine, y así, para aumentar el impacto.

La ceremonia, que ha sido copresidida por Cate Blanchett, Tom Ford, Viola Davis, la modelo Quannah Chasinghorse y el actor Simu Liu, ha contado con numerosos rostros conocidos entre los que han desatacado Georgia May Jagger y su madre, Jerry Hall. Las dos modelos, que suelen acudir juntas a infinidad de eventos, han presentado uno de los premios y han posado sonrientes en el photocall presumiendo de looks "eco". Jerry Hall, ha optado por un vestido midi con abertura lateral y escote asimétrico en verde turquesa, que tenía como detalle el tul de las mangas.

Por su parte, Georgia May Jagger, se ha decantado por un vestido también midi, pero de color mostaza, de tirantes y con un lazo en el escote muy favorecedor. La hija de la estrella del rock Mick Jagger, ha querido darle un aire diferente al estilismo algo sencillo y se ha enfundado unos guantes largos con estampado animal.

Allí pudieron coincidir también con Cora Corré, nieta de la fallecida Vivienne Westwood, -quien desfiló en el último show de la firma- para la que tantas veces se subieron a la pasarela, tanto Georgia May Jagger como su madre, Jerry Hall y a quien acompañaron en el funeral de la diseñadora británica. Y como no hay ceremonia ni premios que se precien sin su correspondiente fiesta posterior, las tres se juntaron con el resto de invitados, como Jon Kortajarena o la sobrina de Charlotte Tilbury, la maquilladora de Hollywood, Bella Tilbury.