H&M y Mugler: lo que ya sabemos de la esperada colección cápsula que llegará en primavera

Prêt-à-porter y lujo vuelven a darse la mano en una de las uniones más esperadas del año. Y es que hace ya dos décadas que la cadena H&M comenzó a colaborar de forma habitual con grandes firmas del sector, para acercar la moda más exclusiva a un público mayor a través de colecciones cápsulas únicas (y más asequibles). En 2004, Karl Lagerfeld se convertía en el primero en lanzar una línea junto a la multinacional sueca y después le precedieron otros nombres como Stella McCartney, Kenzo, Balmain o Simone Rocha. Ahora acaban de anunciar que será Mugler el nuevo protagonista de una serie de prendas que aterrizarán en primavera. ¿Qué podemos esperar de esta unión que mantiene en vilo a todas las amantes del sector?

Por ahora la han bautizado como The Mugler H&M Collection y sabemos que contará con la dirección de Casey Cadwallader, el diseñador estadounidense que desde 2018 ocupa el cargo de jefe creativo de la casa francesa. "Encapsulará el espíritu único y vibrante de la firma", aseguran en el comunicado que la compañía ha transmitido. En este explican también que sus creraciones estarán disponibles de forma online y en tiendas seleccionadas en primavera, aunque no especifican excatamente una fecha concreta. Y aunque la noticia ha sido un auténtico bombazo para los amantes de la moda, en realidad no ha pillado del todo por sorpresa a los seguidores de ambas firmas. Y es en los últimos años Mugler ha desarrollado características que guardan cierta relación con la empresa sueca.

El diseñador, encargado de mantener la esencia sensual y atrevida que caracteriza al estilo que forjó Thierry Mugler, ha sido también quien ha modernizado la firma, atrayendo a un público más joven y colaborando con diferentes celebrities a las que ha hecho sus musas. Irina Shayk (quien, por cierto, posaba en los últimos Fashion Awards con vestido de H&M), Kylie Jenner o Dua Lipa (con quien ha trabajado para idear el vestuario de su gira), son solo algunos de los rostros conocidos que mantienen una estrecha relación con la casa. Pero además, Casey Cadwallader ha abogado también por la inclusión en la pasarela, contando con la presencia de actrices como Hunter Schafer, estrella de Euphoria y activista LGTB+, o de iconos plus size tan conocidos como Paloma Elsesser, que también protagonizó una campaña para H&M.

¿Cómo será la colección cápsula de H&M y Mugler?

Ninguno de los dos ha querido dar más pistas de lo que veremos esta primavera en tiendas, pero el desfile de Primavera/verano 2023 que Mugler celebró en París el pasado mes de enero, es una fuente de inspiración que podría guiarnos en cierto modo. Los más escépticos entorno a esta colaboración pedían en redes que no todas las prendas se basasen en los icónicos monos de la firma, aquellos con líneas sinuosas y transparencias que llevan actualizando desde que los presentasen en pasarela en 1998. Aunque si tenemos en cuenta que estos forman parte de su colección más famosa, y que además sus diseños se han trasladado también a pantalones de traje, leggings e incluso botas, es muy probable que sí podamos ver un guiño.

Regresando a sus propuestas para la temporada más calurosa del año, entre las creaciones de Mugler no faltan los diseños en negro, su color predominante, y tejidos como el encaje, el cuero y la licra. Aberturas, transparencias, vestidos ajustados o blusas voluminosas en blanco o denim, se mezclan también con corsés con detalles glitter o americanas cut out con hombreras. Elecciones atrevidas que, en cuestión de tiempo, descubriremos si también se encuentran presentes en esta colaboración.