El triunfo de Jill Kortleve en las pasarelas o cuando los diseñadores prefieren modelos de la talla 40

Muchas veces, las tendencias van más allá de lo que llevamos o no puesto y lo que importa de verdad, es el tipo de cuerpo de quien lo luce. Aunque esto puede parecer algo absurdo, no es más que el fiel reflejo de la sociedad. Lo hemos visto a lo largo de los años: desde la figura voluptuosa y admirada de Marilyn Monroe, hasta la delgadez extrema de las modelos de finales de los 90 y comienzos de los 2000, pasando por la conocida "revolución curvy" que comenzó (seamos honestas), gracias a Kim Kardashian y el orgullo de sus curvas. Sin embargo, a pesar de que la celebrity inauguró una nueva era en cuanto al canon de belleza femenino, su cuerpo sigue siendo, para la mayoría, algo inalcanzable. Por eso, ahora que acaba de terminar New York Fashion Week, queremos analizar por qué Jill Kortleve es la única maniquí "diferente" que reina, de verdad, en el mundo de la moda.

La modelo holandesa de 29 años se ha convertido, en tan solo unas pocas temporadas, en la top preferida de todos los diseñadores y la lista de shows que tiene a sus espaldas es interminable: Fendi, Max Mara, Nensi Dojaka, Michael Kors, Jacquemus y por supuesto, Chanel, para quien desfiló por primera vez gracias a la llegada de Virginie Viard en 2019. Pero no solo la has visto sobre la pasarela, porque también ha protagonizado las mejores campañas de moda de firmas como Zara, Mango o H&M y ha sido portada de las revistas más importantes de la industria fashion.

Pero, ¿quién es realmente Jill Kortleve y por qué se ha vuelto imprescindible? Jilla Tequila, como se la conoce por su perfil en redes sociales, comenzó su carrera en The Movement Models in Amsterdam, la agencia de modelos que creó su amiga en la que se admitían diferentes tipos de cuerpos y tras varios proyectos, debutó a los 25 años (algo nada habitual en el modelaje) sobre la pasarela en 2018 para la colección de Otoño/invierno 2019 de Alexander McQueen. Desde ese momento, no ha parado de trabajar y de demostrar que figuras como la suya representan mejor las medidas de la mujer actual.

Sí, porque hasta entonces, las únicas caras, o mejor dicho, cuerpos, que se veían en los desfiles eran de extremos: o muy delgados o con tallas demasiado grandes (quienes vuelven a tener menos presencia) a las que, en muchas ocasiones, los diseñadores tan solo recurrían para sumarse a esa fiebre de lo curvy. Y entonces, llegó Jill Kortleve para romper esas barreras en donde la industria de la moda tiene aún mucho que decir, ya que aunque parece que estos "cuerpos normativos" están más que aceptados, después del revuelo causado en redes sociales tras la aparición de Berta Vázquez en los Goya, queda demostrado que no es así y que modelos como Jill Kortleve son más que necesarias.