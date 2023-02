Nuevas ideas para seguir llevando botas altas con vestidos, faldas y pantalones hasta primavera

No hay invierno que las botas no se cuelen en el vestidor de las amantes de la industria. Esta temporada hemos sido testigos del resurgir de diseños vintage como las famosas UGG de doble suela, otros más cañeros gracias a la microtendencia impulsada por Balenciaga con el modelo Cagole y las complicadísimas extralargas que sobrepasan la pierna. Si aún no te has sumado a ninguna de ellas, no te preocupes, porque hemos dado en el street style con los looks más inspiradores en los que sí encajan, ya sea con vestidos, pantalones y faldas. Inspírate en las propuestas invernales que podrás llevar hasta primavera en el nuevo video FASHION.