Margot Robbie impacta con la nueva versión de un vestido que ya lució Carla Bruni

Nuevo año y nuevos estrenos de cine a la vista. La película Babylon, protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie y que nos traslada a la época dorada de Hollywood en los años 20, va poco a poco viendo la luz en diferentes países (a España llegará a los cines el 20 de enero), y como suele ser habitual en grandes proyectos como este, los pre-estrenos se celebran por todo lo alto. Así, la última alfombra roja que ha concentrado a todas las estrellas del filme ha tenido lugar en Australia, país de origen de Margot Robbie y quizá por eso, la actriz ha elegido uno de los looks más especiales y bonitos con los que la hemos visto hasta ahora.

La perfecta caracterización de Margot Robbie como Barbie: ¡son iguales!

Con la melena suelta y ondulada, Margot Robbie ha conseguido una vez más acaparar todos los flashes gracias a su vestidazo, una nueva versión con el que vimos a la top Carla Bruni en 1995 a su llegada al desfile de Gianni Versace. En concreto, esta pieza elaborada en seda azul, con tirantes, escote encorsetado y drapeado en la cadera, pertenece a la colección de Primavera/verano de 1995 de Alta Costura de la firma italiana. ¿La diferencia? Que en esta adaptación elaborada para Margot Robbie, a la abertura lateral del vestido, se ha añadido un bordado de encaje rojo que resaltaba a la perfección con el tono "azul Cenicienta" de la prenda. Un diseño vintage, pero de plena tencencia, que vuelve a demostrarnos la pasión de las celebrities con estas piezas icónicas.

Margot Robbie hace un guiño a su última película con un espectacular vestido rosa customizado

Para completar este atuendo tan increíble, la protagonista de Babylon, se decantó por unas sandalias de tacón con pulsera al tobillo en el mismo color del vestido. Un look que estuvo a cargo de los estilistas Kate Young y Sean Nguyen, quienes no dejaron nada al azar para lograr que la actriz luciera así de guapa. En cuanto a su beauty look, su maquilladora, Pati Dubroff, apostó por la naturalidad, con un poco de máscara de pestañas, algo de colorete y gloss en los labios.