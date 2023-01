¿Un abrigo de 3.500 euros para dar un poco de color a un 'look total black'? ¡Anne Hathaway dice que sí!

Decía Christian Dior que el negro podía llevarse "en cualquier momento, a cualquier edad y para cualquier ocasión", y muchos años y tendencias después, esta afirmación sigue tan vigente como entonces. Como sabrás, Coco Chanel y su Little Black Dress cambiaron en 1926 el rumbo de la moda femenina, dotando a la mujer con un aire diferente de elegancia. Desde entonces, los mejores diseños han tenido al color negro como protagonista, desde el mítico vestido de Hubert de Givenchy que lució Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, hasta el Versace de Alta Costura que llevó Angelina Jolie en los Oscars de 2012 cuando protagonizó su famoso posado.

Pero más allá de vestidos de cine, el tono más oscuro de la gama cromática, también es el que más y mejor nos salva cuando no sabemos qué ponernos a diario. Y aunque su sofisticación es innegable, no tenemos por qué reducirnos solo a él si podemos aportar un poco de color a nuestro estilismo, tal y como ha hecho Anne Hathaway.

¿En busca de inspiración para vestirte? Apuesta al negro y crea looks elegantes y muy ponibles

La actriz ha vuelto a demostrarnos que, gracias a su estilo propio, es una de las mejores vestidas y que un look completamente en negro se merece un toque de alegría en forma de abrigo. Por eso, Anne Hathaway ha combinado su plumas Leviathan de la colección 2 Moncler 1952, valorado en 3.500 euros y con doble estampado de flores, con unos pantalones y unas botas militares en negro. Y para rematar el estilismo, la intérprete ha dado fuerza a los accesorios al lucir el bolso de Chanel, las gafas de sol y la gorra de estilo marinero.

Anne Hathaway copia a Andy Sachs un truco de estilo muy favorecedor en su último look

Otras opciones más asequibles

Como habrás visto tanto en pasarela como en las colecciones que han invadido las tiendas, los abrigos tipo patchwork y los estampados con diferentes colores, están más de moda que nunca. Por eso, recurrir a un look total black como hace la protagonista de El Diablo viste de Prada, es la forma más fácil de combinarlos bien. Y, como sabemos que el de la actriz no es apto para todos los bolsillos, te proponemos esta opción más asequible que hemos visto en las rebajas de Zara por 79,99 euros.