Hablamos con Anaïs Vauxcelles, la española que ha vestido a Dua Lipa y Kylie Minogue

Tiene pocas publicaciones en redes sociales -solo 86, la primera de abril de 2018- si tenemos en cuenta el número de seguidores con los que cuenta -16,6 K-. Pero basta un breve vistazo al perfil de 404 Studio para descubrir rostros conocidos posando con las llamativas y atrevidas prendas de la firma. Kylie Minogue o Dua Lipa han sido solo algunas de las celebrities internacionales que han llevado los diseños de esta marca española que, hasta ahora, estaba especializada en crochet. Y decimos hasta ahora porque Anaïs Vauxcelles, la diseñadora que está detrás de este proyecto, nos desvela que en su próxima colección vamos a ver mucho denim. Pero empecemos por el principio.

¿Quién es Anaïs y de dónde sale 404 Studio?

Anaïs es valenciana, tiene los ojos verdes, una larga melena pelirroja y don de gentes. Es extrovertida, se siente cómoda hablando y no es lo que se dice políticamente correcta. Si hace falta hablar del poco apoyo con el que cuentan los diseñadores emergentes en España, lo hace; si toca sacarle los colores a la industria, también. Durante nuestra conversación nos explica que desde siempre le ha interesado la moda. Aprendió a coser de pequeña, con solo 14 años decidió formarse en patronaje y cuando llegó el momento de elegir carrera, optó por empezar dos: Bellas Artes y Diseño de Moda. Eso implicaba clases de ocho de la mañana a nueve de la noche. "Llegué a la universidad sabiendo patronar y coser. Me quedé solo con Bellas Artes porque pensé que iba a aprender más sobre creatividad en general", nos cuenta y apunta que, en realidad, ella está especializada en instalación artística.

Después estudió en Barcelona dirección y comunicación de arte. Pero cuando empezó a trabajar en 21 Buttons se dio cuenta de que aquello no era lo suyo. "La moda me llevaba llamando desde los 14 años, pero nunca había hecho nada porque tenía mucho miedo. En aquel momento tenía 24 o 25, consideraba que era una persona más adulta y racional y no tenía nada que perder si algo salía mal". Pero no salió mal. Todo lo contrario.

404 Studio -un nombre que, en realidad, es un guiño al error de internet más conocido, 404 Not Found- nació como una firma out of the box, muy personal y con una fuerte vinculación con el mundo del arte y el cine. Además, tenía varios propósitos: ser orgullosamente española, artesana (especializada en crochet), tradicional, diferente y exclusiva. Tal vez por eso, después de tocar varias puertas en nuestro país y ver cómo se cerraban de golpe, Anaïs decidió intentar presentar su primera colección en el club Silencio -el club privado de David Lynch-, en París. Un local muy codiciado al que solo unos pocos afortunados tienen acceso. "Mi primera colección (fue antes de hacer las colecciones para EGO) estaba inspirada en David Argento -el famoso director de cine italiano-. Les presenté los diseños, un fashion film, un fancine que había hecho con muchos artistas españoles y les propuse llevar a una amiga cantante, Chlöe's Clue, que en aquel momento estaba despegando para que cantara mientras las modelos actuaban como maniquís de las prendas. Les gustó mucho la idea. Fue súperfuerte, porque me dijeron que sí enseguida". Su marca solo tenía seis meses de vida y aquello, además de ser un éxito, le abrió muchas puertas.

Un premio y un 'showroom' en Los Ángeles

Solo unos años después de aquello, en septiembre de 2021, Anaïs se alzaba con el premio Mercedes Benz Fashion Talent. Acababa de presentar una colección en la que llevaba trabajando un año y medio que estaba inspirada en La Planète Sauvage, de René Laloux, una película francesa de animación de los años 70. "Tuve mucha visibilidad en los medios y es un orgullo recibir este reconocimiento. Estoy super agradecida. Ojalá hubiera más premios que ayudaran a dar visibilidad a los diseñadores emergentes".

En aquel momento, con la pandemia todavía en pleno apogeo, en lugar de ofrecer a Anaïs la oportunidad de presentar su colección en una pasarela internacional del circuito Mercedes-Benz, el premio fue una pequeña dotación económica. La valenciana destinó ese dinero a cumplir un sueño: desfilar en Los Ángeles. Una experiencia muy enriquecedora que le permitió no solo darse a conocer al público estadounidense, sino llegar a un acuerdo para mostrar sus prendas en un showroom de la ciudad. Gracias a eso todo tipo de artistas como la cantante Halsey o la actriz de Westworld Angela Sarafyan han elegido sus diseños para los eventos más variados.

La magia (y las dificultades) de vivir en la moda

Una de las primeras cosas que nos dice Anaïs es que para ella hay una diferencia muy clara entre crear ropa y moda. La ropa son simplemente prendas confeccionadas con distintos tejidos sin más propósito que vestir nuestros cuerpos. “La moda sin concepto no es moda”, asegura. Sus conceptos están extraídos de las películas de culto y de ese universo a veces onírico, a veces demasiado duro, que hay en las cintas y es reflejo del arte, la cultura y la sociedad. Para su nueva colección (que presentará en los próximos meses) se ha sumergido en el universo quinqui de Eloy de la Iglesia. Un reto con el que busca embellecer lo feo, darle valor a nuestra historia y para el que se despide, al menos de parte, del punto.

¿Por qué has decidido reducir su presencia en la nueva colección?

En España no se hace crochet y me cuesta mucho encontrar artesanas que sepan replicar las piezas que hago. Trabajo con un par de artesanas, pero es imposible crear toda una colección de crochet y conseguir una producción mayor. Para la siguiente colección estoy reinventando la marca, habrá crochet, pero en piezas muy especiales y limitadas. El resto de piezas que vamos a presentar en la colección van a ser denim. Sabía que en España había tradición denim, pero no sabía cuán grande era. Los tejidos con los que estoy trabajando, los de José Royo, son los mismos con los que trabajan, a nivel internacional, firmas que se dedican única y exclusivamente al denim. Y es una empresa valenciana que hace una apuesta por la sostenibilidad increíble.

También habrá mucha licra. Una amiga de toda la vida hace toda la indumentaria de gimnasia rítmica, patinaje artístico… tiene en Valencia su taller de producción de licra. Me parecía genial que en un taller en el que solo hacen prendas deportivas vayan a trabajar ropa de calle conmigo.

Estamos escalando la marca. Al hacer esto necesitamos productos diferentes, cosas que se puedan escalar para conseguir que la marca se estabilice y pase a otro nivel. Esta va a ser la primera colección que hago en España como marca consolidada. Tengo muchas ganas, pero la industria en España es muy difícil.

¿Cuáles son las mayores dificultades que has encontrado?

Para los emergentes salir adelante es muy complicado. Nosotros hacemos producciones muy pequeñas y es muy difícil encontrar proveedores que se atrevan contigo y apuesten por una producción muy pequeña. Además, no se invierte mucho en moda emergente que no sea para bodas, bautizos o comuniones. A la moda de street… nos cuesta mucho más. Yo no vendo aquí, vendo en el norte de Europa y Estados Unidos.

Hay muchas firmas españolas que triunfan antes fuera de nuestras fronteras que dentro. ¿Somos conscientes de todo lo que tenemos en España a nivel de moda?

Yo soy super abanderada de España. Pienso que tenemos una cantidad de talento increíble, tenemos unas tradiciones preciosas y un saber hacer que no tiene mucha gente. ¡Somos la tierra de Cristobal Balenciaga y Paco Rabanne! Tenemos una tradición increíble de moda, de cultura, de arte… pero no nos lo creemos, no nos vendemos bien… o algo pasa. Hay mucho talento y muchos artistas que no tienen mucha visibilidad. Me encantaría que aquí la moda fuera como en Londres o París, donde no piensas solo en una marca, sino en mogollón. Lo he hablado con muchos compañeros de profesión: nos apetece mucho unirnos y proyectar esa imagen que creo que es importante.

¿Piensas que, entre otras cosas, falta premiar y visibilizar el talento?

No se trata de dar solo un premio económico. Para mí es muy importante una tutorización, que venga un diseñador de toda la vida y te ayude un poco en el camino, te explique cómo crecer. Escalar una marca es lo más complicado. Empezar y ponerte a diseñar y coser tú es sencillo, lo difícil es convertir eso en un negocio: dar el salto de ser un diseñador a ser una empresa. Ahí es realmente donde un diseñador emergente necesita la ayuda.

Has comentado en más de una ocasión que no te gusta nada la industria de la moda.

¡Odio la industria! No creo que esté bien planteada en general. Hacer 20 colecciones al año no es sano ni para el planeta ni para el diseñador, no es normal que la gente necesite un armario enorme lleno de ropa, no es normal este tipo de producciones que no piensan en nada… Creo que la industria necesita que se replanteen las cosas. Por eso en 404 solo hago una colección atemporal. Quiero dar todo de mí como diseñadora, y quiero crear una colección de la que esté orgullosa y de la que me guste todo. En seis meses no te da tiempo a hacer una colección que sea la bomba. ¡Es imposible! Al menos para los emergentes.

Aunque Anaïs ha luchado y trabajado mucho por hacerse un nombre en la moda, el que celebrities como Kylie Minogue o Dua Lipa hayan elegido sus diseños ha supuesto una ayuda muy importante. "¡Fue loquísimo! Tenía unos 2000 seguidores en redes sociales cuando Dua Lipa me eligió, ella fue la primera", recuerda. Y nos cuenta que, en realidad, también ha vestido a Beyoncé. "Hice cuatro prendas customizadas para Beyoncé, pero no hay foto y si no hay foto parece que no existe. Eso fue antes del desfile de Los Ángeles y del premio. Le hice cuatro customs que me pagó, lo único es que no hay fotos de todos los momentos de su vida. Pero al menos tengo un screenshot que pone transferencia de Beyoncé Knowles-Carter, ¡y lo tengo bien guardado!", nos cuenta divertida.