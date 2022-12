Jennifer Lopez se inspira para su look navideño en el vestuario de la serie más famosa del momento

Hace justamente un mes que la intérprete de On the Floor reaparecía junto a su marido, Ben Affleck, en Nueva York donde vieron el musical The Music Man. Tras su mediática y esperada boda millonaria con el actor de Hollywood el pasado verano, Jennifer Lopez se ha mantenido menos activa en las redes sociales disfrutando de esta nueva época. Pero esta Navidad ha querido regalarnos una preciosa postal posando con un frondoso árbol navideño en casa y enfundada en un minivestido estampado que nos ha resultado familiar.

Acostumbrada a verla lucir piezas con esa estética Old Hollywood, en esta ocasión se ha decantado por una opción mucho más sencilla, un minivestido azul estampado con pequeños lazitos rojo oscuro, de corte camisero con un impoluto cuello blanco en pico, puños con botones joya y ceñido a la cintura con un volante firmado por Alessandro Michelle para la casa Gucci. Un diseño con hombros abullonados que casualmente coincide con una de las tendencias más aclamadas de la temporada y que seguramente tú has lucido más de una vez. Hablamos de aquella que ha vuelto a popularizar el vestuario de una serie de Netflix que está dando la vuelta al mundo, ¿adivinas de cuál se puede tratar?

La serie que podría haber inspirado su look

¡Miércoles! Así es, parece que el repertorio de estilo de la exitosa producción protagonizada por la veinteañera Jenna Ortega se ha colado en el exclusivo armario de Jennifer. Para estas semanas festivas, nos ha sorprendido estrenando un atuendo que sigue la misma línea que la que lleva el personaje principal de la serie. Pero en este caso, ella le ha aportado una pincelada más glamurosa a través de los complementos y su característico toque de belleza.

Desde los llamativos pendientes que reinterpretan la silueta de una flor en oro amarillo, nácar y diamantes, una pieza conocida como Rose de Noël de la casa joyera Van Cleef & Arpels, disponible por 16.600 euros, hasta los buscadísimos tacones rojos con plataforma anudados al tobillo de Valentino, ese modelo que adoran las amantes de la moda como ella. ¿Volverá a regalarnos otro posado navideño con un look especial? ¿Lo hará en solitario o junto al amor de su vida? ¡Seguiremos informando!